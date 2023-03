La Stramacerata scalda i motori Gara podistica dentro e fuori le mura

Scalda i motori la Stramacerata in programma domenica 26 marzo e sono giorni di intenso lavoro alla Polisportiva Acli Macerata per organizzare la gara podistica che si snoderà fuori e dentro le mura. "L’impegno – dice Ulisse Gentilozzi, presidente della Polisportiva Acli Macerata – è grossissimo e i risultati sono deludenti perché nello stesso giorno è stata fissata dalla Fidal un’altra manifestazione a Corridonia". Infatti in quel giorno si terrà il secondo Cross "CorridoMnia Park", valido come campionato regionale staffette assoluti e master di cross e quarta prova Cds giovanile di cross Ragazzi – Cadetti: tale concomitanza, peraltro in due realtà così vicine, toglie inevitabilmente alcuni iscritti alla Stramacerata. "Speriamo – è l’augurio di Gentilozzi – che possano esserci 250-300 persone alla gara competitiva e altrettante in quella non agonistica. Prima del Covid ci sono stati anche mille atleti al via, ora la situazione è più complicata per la concomitante prova a Corridonia e per la delicata situazione sociale determinata dal costo del carburante e dal fatto che molti hanno perso il lavoro". La prova si effettuerà nella città. "Noi – precisa Gentilozzi – avremmo voluto organizzarla a Villa Potenza, ma l’assessore Sacchi ci ha detto di farla a Macerata e quindi il percorso si svilupperà in città".

Gli atleti partiranno dai Giardini e gli agonisti percorreranno 10 km toccando, tra gli altri, corso Cavour, piazza Annessione, via Mozzi, piazza Mazzini, via Diomede Pantaleoni, Rampa Zara, corso della Repubblica e vila Puccinotti. Sarà dato alle 9.15 il via per gli agonisti, poco dopo partiranno gli altri. Le iscrizioni dovranno essere fatte entro giovedì 23 marzo sul sito Icron, mentre per l’attività ludico motoria (3 km) e per il nordic walking (6 km) si debbono fare entro il giorno successivo inviando un’email a [email protected] Le difficoltà non mancano, però c’è già stata una prima soddisfazione a testimonianza dell’interesse della manifestazione. "Abbiamo ricevuto una telefonata da Frosinone per avere informazioni". "Negli anni Novanta – ricorda Gentilozzi – abbiamo toccato anche 1.200 presenze, allora c’erano meno vincoli". Previsti anche numerosi premi. "Saranno premiati i primi tre assoluti e le prime tre assolute. Poi saranno premiati i primi tre maschili e femminili di varie categorie e fasce d’età, per i gruppi. Ci sarà anche come premio di partecipazione una confezione con due bottiglie di vino dei Conti degli Azzoni per gli agonisti e una confezione alimentare per la gara non competitiva. Ci sarà anche il primo memorial Vitangelo Corvatta, in onore dell’ex maratoneta maceratese morto lo scorso settembre a 64 anni, in un incidente nelle campagne di Fabriano.

Lorenzo Monachesi