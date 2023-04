La Thunder domina Umbertide: con la vittoria ci sono i playoff

HALLEY MATELICA

57

UMBERTIDE

51

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 2, Stronati, Celani 3, Grassia 4, Steggink, Gramaccioni 7, Gonzalez 18, Zamparini 3, Iob 5, Michelini 4, Franciolini, Offor 11. All. Cutugno.

UMBERTIDE: Pompei, Bartolini, D’Angelo 8, Scarpato, Boric 8, Stroscio 20, Avonto, Paolocci 6, Gatti 4, Cassetta, Berrad 2, Cupellaro 3. All. Staccini.

Arbitri: Gambuzzi di Ortona e Valletta di Montesilvano.

Parziali: 23-13 (23-13), 30-27 (7-14), 41-46 (11-19), 57-51 (16-5).

Soffre, stringe i denti e viene fuori alla distanza conquistando così una vittoria di platino che vale il matematico accesso ai playoff con una giornata di anticipo. Una serata da incorniciare per la Halley Thunder che, al suo secondo campionato di A2, raggiunge lo storico traguardo che la società aveva programmato a inizio stagione. Il successo contro Umbertide non è stato agevole, tutt’altro. La gara è iniziata col vento in poppa per le ragazze di coach Cutugno, brave a chiudere il primo parziale col massimo vantaggio di 10 lunghezze (23-13). Le ospiti però hanno cambiato registro in difesa e con una zona pressing molto efficace hanno imbavagliato la Halley Thunder, andata al riposo con un minimo +3 (30-27) e poi finita addirittura sotto nel terzo quarto (38-43). A questo punto il match si è fatto ancor più vibrante perché le matelicesi hanno cambiato atteggiamento tattico in difesa e, trascinate dalla giovane Offor e dal capitano Gonzalez, sono riuscite a risalire dal -8 (38-46) e a girare la gara dalla loro parte, nonostante la poca lucidità dalla distanza. Gramaccioni – al rientro dopo due turni di stop per infortunio – ha segnato il "libero" della parità (51-51), poi dalla lunetta "Pepo" ne ha azzeccati altri due per il sorpasso (53-51). Da lì in avanti, nei secondi finali, la squadra è stata padrona del campo e ha suggellato la vittoria con Offor e Grassia. Ora il campionato si ferma per la Pasqua; riprenderà domenica 16 aprile, quando la Halley Thunder sarà di scena a Savona con i play off già in tasca.

m. g.