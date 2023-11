La Thunder va sotto, ma reagisce e centra una splendida cinquina

Halley Thunder

64

Umbertide

59

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 5, Cabrini 16, Stronati, Celani, Georgieva 10, Gramaccioni 4, Gonzalez 24, Zamparini, Poggio 5, Montelpare, Offor, Sanchez. All. Sorgentone.

UMBERTIDE: Sammartino 5, Pompei 3, D’Angelo 12, Scarpato 4, Stroscio 15, Gianangeli, Colli, Paolocci, Gambelunghe, Baldi 15, Festinese, Cupellaro 5. All. Staccini.

Arbitri: Bortolotto e Zanelli di Treviso.

Parziali: 16-10 (16-10), 29-33 (13-23), 48-49 (19-16), 64-59 (16-10).

Quinta vittoria consecutiva per la Halley Thunder che, dopo la sosta forzata dello scorso weekend, è ripartita col piede giusto piegando in casa la coriacea formazione dell’Umbertide, una delle migliori del campionato a livello difensivo. Le matelicesi, finite sotto anche di 13 punti in un match molto combattuto, sono riuscite a recuperare e a sferrare l’allungo decisivo nell’incandescente ultimo quarto. Sulla vittoria c’è la firma di tutta la squadra e di coach Sorgentone, il quale, puntando su una difesa a zona, ha trovato la chiave per il successo. Ottima, come sempre, la prestazione del capitano Pepo Gonzalez, capocannoniere del campionato di A2: per lei 24 punti, 15 segnati nei primi 16 minuti di gioco, grazie a una media tempocanestri impressionante, nonostante fosse scesa in campo con una caviglia malconcia a seguito di un infortunio subìto giovedì in allenamento. Pure il play Benedetta Gramaccioni non era al meglio, avendo accusato la frattura del setto nasale (sempre in allenamento, sempre giovedì scorso), tant’è che ha giocato con la maschera nera di protezione al viso. In compenso è rientrata dopo un lungo stop la forte Alessia Cabrini che, da ex di turno, ha sfoderato una prestazione maiuscola, andando a segnare ben 16 punti. Infine, un altro elogio merita la giovane Justina Kraujunaite, la quale negli ultimi due minuti ha siglato i suoi - primi e unici - 5 punti, innanzi tutto con una "bomba" che ha spaccato letteralmente il match sul 58-59 per Umbertide, facendo pendere l’ago della bilancia in favore di un’indomita Halley Thunder.

m. g.