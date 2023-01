"La Torres è forte, ma ha le sue pecche"

L’operazione Sassari parte questo pomeriggio: la squadra raggiungerà in serata la Sardegna e già domani, dopo la partita, ripartirà per il Continente anche perché già martedì si tornerà in campo con il Cesena. Cuore e testa alla Torres comunque i cui 27 punti forse non rendono giustizia all’organico dei sardi, sicuramente di buon livello: "Proprio così. È indubbio – ci dice Giovanni Pagliari – che siano una buona squadra, ma hanno le loro pecche e per quanto ci è possibile cercheremo di sfruttarle".

Quali potrebbero essere, senza svelare segreti tattici?

"Diciamo, genericamente che c’è una predisposizione più ad offendere che a difendere, ma diversi loro elementi coniugano qualità a quantità".

Eppure, come voi, hanno segnato 18 reti, non certo un bottino particolarmente impressionante.

"Concretizzare però è un aspetto parzialmente diverso: chiaramente dovremo prestare la massima attenzione nel reparto arretrato".

Intanto è arrivato Vona che ha buona esperienza nel campionato. Quali sono le sue condizioni?

"Le stiamo valutando: con il Taranto ha giocato un po’ a singhiozzo e negli ultimi dieci giorni si è allenato da solo. È un profilo che conoscevamo ed apprezziamo: buon difensore, ragazzo serio che ci darà una buona mano".

Anche il portiere Meli è stato arruolato: è soddisfatto di quanto sta emergendo dal mercato?

"Il nostro diesse come sempre è magistrale nel portare avanti e concludere trattative nel rispetto delle risorse a disposizione. Qualcos’altro arriverà, ma intanto abbiamo puntellato l’organico".

Le preoccupazioni del tecnico probabilmente sono altre: al di là di Raparo, che ne avrà ancora per una decina di giorni, si stanno monitorando le condizioni di Carpani che accusa ancora problemi alla schiena e quelle dell’attaccante Paudice, che soffre di dolori alla spalla e non sono pedine di secondo piano, anzi. Mercoledì al Tubaldi si è rivisto Federico Pacciardi, con le stampelle ma desideroso di far parte del gruppo. "In questo percorso di recupero – conclude Pagliari – vogliamo stargli particolarmente vicini. Il valore del giocatore non si discute come pure quello dell’uomo: lo aspettiamo, senza avere fretta perché potrà darci comunque un contributo importante". Allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari la Recanatese non sarà sola: come ad Olbia alcuni "coraggiosi" si sono organizzati e proveranno a farsi sentire.

Andrea Verdolini