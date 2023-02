ATLETICO CENTOBUCHI

3

CASETTE VERDINI

0

ATL. CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, G. Pietropaolo, Veccia (20’st Picciola), De Cesaris, Piunti (43’st Guerrero), D’Intino (39’st Travaglia), Tedeschi, Galli, A. Pietropaolo, Liberati (28’st Iovannisci). All. Fusco.

CASETTE VERDINI: Grifo, Donnari, Marziali (23’st Capozucca), Bordi, Menchi (8’st Ribichini), Tacconi, Tidiane, Russo, Ulivello (38’st Ramadori), Sejfullai (27’st Pianelli), Barchetta (8’st Malaccari). All. Lattanzi.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 37’, 3’st, 17’st Liberati.

Il Casette Verdini si arrende in casa dell’Atletico Centobuchi ad uno scatenato Andrea Liberati, autore di una tripletta. Gli uomini di Lattanzi vengono così raggiunti in classifica dal Corridonia, che li trascina ad un passo dalla zona playout. Vittoria importante per i padroni di casa, che raggiungono la quarta posizione. Dopo una prima parte di gara equilibrata, Liberati spacca la partita al 37’ con il diagonale vincente. Sempre la punta al 3’st firma il raddoppio. L’Atletico continua a spingere e al 17’st è ancora Liberati a pungere, con la terza rete che stende di fatto il Casette Verdini.