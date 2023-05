La Vigilar sbatte contro Casarano: i playoff sono già finiti

Vigilar

1

Casarano

3

VIGILAR : Zonta 1, Marks 31, Ferri 5, Tito (L2) ne, Roberti 5, Gozzo 9, Maletto 8, Galdenzi ne, Carburi, Patriarca 10, Raffa (L), Gori, Girolometti, Partenio 1. All. Castellano.

CASARANO: Urso (L2) ne, Peluso 5, Floris, Marzolla 23, Guadagnini 5, Rampazzo, Ulisse, Ciupa 4, Fanizza 4, Prosperi (L1), De Micheli ne, Cianciotta 24, Moschese ne, Matani 4. All. Licchelli.

Parziali: 23-25 (31’), 20-25 (30’), 25-23 (33’), 22-25 (37’).

Finisce qui la stagione della Vigilar. In gara3 della semifinale playoff passa Casarano. In un palas Allende gremito la Virtus gioca un discreto primo set, nel secondo regge il confronto fino al 13 pari, nel terzo è battaglia vera (23-23), nel quarto l’ultima scintilla è sul 19-22. Rispetto alle prime due partite della serie c’era Marks, ma non al top, che però ha stretto i denti. I biancorossi sono stati in sofferenza per tutto il match. Non hanno brillato in nessun fondamentale. In particolare hanno pagato la giornata storta in ricezione e a muro. Gli avversari sono stati più cinici e meno fallosi, meritandosi di conquistare il pass per la finale contro Catania per salire in A2. Questa per i virtussini, dopo la sconfitta con Ortona, era la seconda e ultima chance per compiere il balzo di categoria. Rimane un’annata fantastica con gli uomini di coach Castellano che hanno chiuso la regular season al primo posto. Per poi però fermarsi ai quarti di finale in Coppa Italia contro Macerata e perdere la Super Coppa, gara secca, con Pineto. Negli incontri da dentro e fuori i biancorossi non si sono fatti trovare pronti. Ha risposto invece presente la città di Fano che nelle sfide più importanti ha fatto registrare il sold out. Come ieri pomeriggio. Una stagione che comunque ha tanti lati positivi, come la crescita di un giocatore del vivaio fanese come Federico Roberti. Tornando al duello con i leccesi, a fare il bello e cattivo tempo è stato Cianciotta coadiuvato da Marzolla. Nel primo set la Vigilar è stata vicina a chiudere il parziale, poi i due muri consecutivi degli ospiti hanno spezzato le ali dei locali. Nel secondo tempo gli ingranaggi fanesi si sono bloccati troppo presto e Casarano ha preso il largo. Nel terzo la Virtus ritrova il muro e il servizio. Le ultime fasI sono rocambolesche. Maletto con due ace riapre la partita. Nel quarto l’equilibrio si spezza sul 4-4. Poi gli uomini di Licchelli scappano (14-19). Il team del presidente Cennerilli reagisce con Gozzo arrivando fino a -3. Ma Casarano, infarcita di giovani, è in stato di grazia.

Beatrice Terenzi