La Vigilar va ko. Il tie-break premia Ortona

Vigilar Fano

2

Sieco Ortona

3

VIGILAR: Partenio 1, Roberti 10, Zonta 3, Raffa (L), Ferri 12, Carburi, Ferraro 1, Galdenzi ne, Tito ne, Gori, Girolimetti, Marks 34, Patriarca 14, Maletto 11. All. Castellano.

SIECO: Fabi 4, Vindice, Bertoli 14, Benedicenti (L), Iorno, Marshall 21, Ceccoli ne, Di Tullio ne, Bulfon 1, Cunha 18, Arienti 10, Ferrato 8, Pollicino ne, Palmigiani. All. Lanci.

Il primo atto della finale per salire in A2 è appannaggio di Ortona che strappa la vittoria alla Vigilar solo dopo un interminabile tie-break. Nel primo set parte bene Fano, Ortona resta in scia (9-5). Poi gli ospiti cominciano a prendere le misure e si avvicinano 11-9. Ma quando conta, Marks c’è e ricaccia giù gli ospiti (14-11). La prima campanellina di pericolo per la Vigilar suona sul 15-14. Ma Roberti spegne l’entusiasmo dei rossoblù, almeno per un po’. Sul 18-15 i ragazzi di coach Castellano tentano la fuga, sul + 4 del 20-16 sembra che i biancorossi siano in dirittura di arrivo. E invece sul 22-17 la Sieco infligge ai fanesi un parzialone pazzesco di 0-8 che decreta la conquista del primo parziale per 22-25. Attacco dal centro e muro. E’ questo il menù vincente della seconda frazione di gioco che vede la Vigilar reagire e pareggiare i conti. L’inizio è simile al precedente tempo con Fano che spinge subito (7-3). Ma gli abruzzesi non mollano e per ben sei volte si fermano a un tiro di scoppio dall’impatto. La prima volta sul 9-8 e l’ultima sul 17-16. Roberti suona la carica, seguito a ruota dal solito martello teutonico, da Ferri e Patriarca il centrale pescato per l’occasione dalla Superlega. Capitan Raffa accende un pubblico da sold out e il team del presidente Cenerilli vola.

Nel terzo periodo la Virtus cresce, Ortona subìsce. L’equilibrio si spezza sul 7-6 poi Fano esplode trascinata dal numero 16, 35 anni e tanta esperienza. Gli avversari si bloccano a 14. Il quarto è il parziale più combattuto e infatti termina ai vantaggi. Gli ospiti agganciano sul 24 pari e poi non si fermano più. Nelle fasi più concitate Ortona è più lucida e costringe i marchigiani al tie-break. Il quinto set è infinito (21-23), intenso e bello, un continuo botta e risposta. Marks sugli scudi. A decidere i più errori al servizio dei biancorossi usciti comunque tra gli applausi di un Palas Allende. Sabato c’è garadue a Ortona.

Beatrice Terenzi