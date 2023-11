La Vigor bella a metà. Subisce la rimonta

VIGOR

VIGOR (4-3-3): Sarti 6, Sheffer 6,5, Tomba 6, Marini 7, Gambini 6,5 (46’st Broso s.v.), Magi Galluzzi 6, Kerjota 6, Mancini 6,5 (28’st D’Errico 6,5), Pesaresi 5,5, Baldini 6, Balleello 6,5 (28’st Beu 6). All. Clementi

SORA (4-1-4-1): Crispino 6,5, Marsinano 6 (19’st Vespa 6), Orsi 6,5 (17’st Palma 5,5), Mascella 6,5 (11’st Fortunato 6), Gemini 6, Veron 7, Digilio 6,5, Tribelli 6 (43’st Blando s.v.), Gubellini 6, Giordano 6 (11’st Gagliardi 5,5), Jirillo 5,5. All. Campolo

Arbitro: Buzzone di Enna

Reti: 31’pt Marini (V), 24’st Veron (S)

Note: spett. 1000 circa ammoniti: Gambini (V), Verona (S), Kerjota (V), Marsinano (S), Magi Galluzzi (V), Palma (S), Crispino (S)

Vigor bella a metà. Propone il suo gioco, segna, ma viene raggiunta da un Sora caparbio, confezionando così il terzo pareggio consecutivo. È la seconda rimonta di fila davanti al pubblico amico, la batosta emotiva di due settimane fa contro il Roma City non ha sortito effetti, a quanto pare.

Avvio di gara a tinte bianconere: Sora aggressivo e molto propositivo, Vigor compassata e poco brillante. Il copione però cambia a metà frazione, i padroni di casa cominciano a prendere fiducia, la manovra diventa più fluida ed alla mezz’ora arriva il gol del vantaggio. Punizione ben calibrata di Kerjota, serie di batti e ribatti in area, il pallone rimane lì, ma Alex Marini è il più lesto di tutti e devia la palla in rete lasciando di sasso Crispino.

Nella ripresa la Vigor vuol chiudere il conto, particolarmente insidiose le incursioni sulla sinistra di Kerjota e Balleello, ma la difesa bianconera chiude gli spazi costringendo i senigalliesi a forzare con alcune conclusioni fuori misura. È una partita strana, di certo imprevedibile, difatti nonostante il buon momento dei locali, il Sora pareggia con un mortifero colpo di testa di Veron che manda fuori giri Sarti. Gli ospiti potrebbero addirittura trovare il clamoroso vantaggio, ma la traversa dice no al tiro a giro di Tribelli, bravo anche Sarti sulla ribattuta di Gagliardi, evitando così guai peggiori. Il finale è una corrida, occasioni a non finire, tensione in campo e fuori, perdite di tempo da parte degli ospiti, ma il gol non arriva e per la Vigor il bicchiere rimane mezzo vuoto.

Nicolò Scocchera