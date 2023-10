La Vigor ritrova il sorriso. Sheffer regala i tre punti

VIGOR SEBIGALLIA

1

REAL MONTEROTONDO

0

VIGOR (3-4-1-2): Sarti 6,5, Mori 6 (22’st Sheffer 7), Bartolini 6, Tomba 6,5, Gambini 7 (29’st Pierpaoli 6), Magi Galluzzi 6,5, Kerjota 6 (52’st Beu s.v.), Mancini 6 (39’st Marini s.v.), Pesaresi 6,5, Baldini 6,5, Balleello 5,5 (34’st Serfilippi 6). All. Clementi 6,5

REAL MONTEROTONDO (3-5-2): Benvenuti 8, Malvestuto 6,5, Calisto 6 (24’st Macrì 6), Gianni 6, Primasso 6, Pasqui 6, Meledandri 6 (19’st Compagnone 6), Dragotto 6 (5’st Cantiani 6), Riosa 6,5, Napoleoni 6 (30’st Taviani 6), Manca 5,5 (38’st Amore 6). All. Polverini 6

Arbitro: El Ella di Milano 6

Reti: 33’st Sheffer (V)

Note: Spettatori 1000 Ammoniti: Mori (V), Pasqui (M), Gianni (M).

Alla Vigor serviva un successo ed un successo è arrivato. La fine di un incubo, almeno per il momento. La squadra di Clementi torna a far festa di fronte al proprio pubblico che non ha mai smesso di sostenerla. Con il rientro di Gambini e Pesaresi i rossoblu cambiano marcia. Qualche disattenzione, lucidità in fase realizzativa da rivedere, ma tanto ritmo e buone geometrie. Nel giorno in cui Denis Pesaresi raggiunge Roberto Marzoli come terzo giocatore con più presenze in maglia rossoblu (286), il protagonista è Sheffer: l’uomo che non ti aspetti dopo un inizio di stagione complicato. La cronaca: avvio intraprendente dei vigorini, particolarmente insidioso un tiro di Baldini che Benvenuti deve alzare sopra la traversa. Un’occasione forse casuale, ma le trame di gioco sfoderate dalla Vigor sono tutt’altro che improvvisate. Buone idee e tanti spunti interessanti, ma i tiri in porta scarseggiano. Il primo squillo del Monterotondo arriva a fine frazione: cross in area per la testa di Riosa che incorna da due passi, ad attenderlo c’è Sarti che devia in angolo. Immediata la reazione rossoblu, Baldini stavolta inquadra lo specchio della porta, ma Benvenuti è attento. Nella ripresa Clementi cambia il suo assetto tattico: Bartolini nella linea dei difensori e Mancini in mezzo al campo. Al decimo della ripresa l’occasione più ghiotta del match: Pesaresi pesca Balleello che davanti alla porta tira sul corpo di Benvenuti. Scorrono i minuti sul cronometro, ma la Vigor non demorde: cross in area di Kerjota per Pesaresi che da due passi tocca il pallone deviandolo verso la porta, l’estremo difensore del Monterotondo risponde presente anche in questa circostanza. Ancora Vigor, ancora Pesaresi: un pregevole colpo di testa in torsione del centravanti vigorino, diretto sotto l’incrocio, viene parato da Benvenuti che salva il risultato per l’ennesima volta. Alla fine però gli sforzi vengono premiati: calcio d’angolo ben calibrato di Kerjota, in mischia sbuca Sheffer che da due passi non può sbagliare. Un gol che profuma di liberazione dopo 3 partite consecutive senza segnare. Nel finale saltano tutti gli schemi, eppure la Vigor regge, disinnesca le incursioni avversarie e sfiora il raddoppio con Kerjota. Alla fine il bis non arriva, ma poco importa, in fondo serviva solo vincere.

Nicolò Scocchera