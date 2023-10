La Vigor Senigallia cade a Chieti: il Chieti la punisce due volte

2

: Serra 6,5, Conson 6, Postiglione 6,5, Forgione 7 (dal 85′ Mercuri SV), Masawoud 6,5, Diambo 6 (dal 62′ Barlafante 6), Ardemagni 5,5 (dal 57′ Fall 7), Gatto 6 (dal 70′ Mancini 6), Laziz 6,5, Mazzei 6,5, Di Sabatino 6 (dal 94′ Benigni SV). A disposizione: Antignani, Vesi, Romagno, Salvatore All. Chianese 6,5

VIGOR SENIGALLIA: Sarti 6, Mori 6, Bartolini 5,5 (dal 46′ Bucari 5,5), Galluzzi 6, Pierpaoli 6 (dal 83′ Vrioni SV), Tomba 5,5 (dal 46′ Marini 6), Kerjota 6, Mancini 5,5, Pesaresi 5,5 (dal 58′ Broso 6), Baldini 6 (dal 63′ Capezzani 6), Balleello 5,5. A disposizione: Alessandroni, Boria, Beu, Serfilippi All. Clementi 6

Arbitro: Velocci di Frosinone. Assistenti: Scionti (Roma 1), CriRosati (Roma 2)

Reti: 31’ st Forgione, 39’ st Fall

Note - Ammoniti: Pesaresi, Mazzei, Pierpaoli, Galluzzi. Recupero: 1′ pt, 5′ st. Spettatori: 1.790

Il Chieti si assicura lo scontro diretto contro la Vigor Senigallia, imponendo il primo stop stagionale alla squadra di Clementi. Finisce 2-0 per i neroverdi che solo nel finale hanno la meglio e portano a casa il successo.

La cronaca. Allo stadio “Angelini” si sfidano le prime due della classe: l’inizio è contratto, con le due squadre che restano attente in difesa per non concedere spazi. Il Chieti spinge sull’acceleratore, la Vigor resiste e prova ad affidarsi alle giocate di Baldini, ma in attacco manca la precisione giusta per far male al Chieti.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, con la Vigor Senigallia che tiene botta senza tuttavia trovare il cambio di passo in attacco. Il Chieti, dal canto suo, sale di tono. La gara resta viva, con i due portieri che rispondono presenti in un paio di circostanze. Clementi prova allora a cambiare qualcosa dalla panchina, inserendo Bucari e Marini ad inizio ripresa, per poi giocarsi le carte Broso e Capezzani. La Vigor ja una grande chance con Balleello, ma non trova il gol. Lo stallo non sembra spezzarsi, ma come un fulmine a ciel sereno arriva il vantaggio del Chieti: al 30’ Forgione sale più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e insacca. La Vigor è stordita, il Chieti piazza anche il 2-0 che chiude i conti con l’ultimo arrivato Fall.