La vincente andrà in semifinale, l’altra lotterà per il quinto posto

Se la vincente volerà in semifinale, la perdente di questo sabato pre-pasquale si ritroverà a disputare i playoff per il 5° posto. Specie per la Lube sarebbe una delusione, una novità dopo cinque finali consecutive e tante gioie, nonché una situazione assai poco stimolante. La squadra non esce nei quarti di finale dal 2015 e all’epoca non c’erano queste gare di consolazione, vennero invece introdotte proprio dalla stagione seguente ed ecco perché Civitanova non le ha mai fatte. Lo scopo principale di questa post season "minore" è di premiare la vincitrice con la qualificazione alla futura Challenge Cup (nelle ultime stagioni la federazione europea in realtà ha consentito l’accesso alla Coppa Cev, seconda per importanza dopo la Champions e appena alzata da Modena). L’altra semifinalista uscirà da gara5 di lunedì tra Perugia e Milano, mentre sul versante opposto del tabellone Trento aspetta la vincente della "bella" tra Modena e Piacenza, in campo anche loro a Pasquetta. Tornando ai playoff per il quinto posto, vi prenderanno parte le perdenti dei vari quarti (già c’è Monza estromessa dall’Itas) più la vincente del preliminare 5° posto che vede coinvolte Cisterna, Padova e Taranto. Verrà allestito un girone di sola andata di 5 giornate, quindi semifinali e finale in gara unica ed in casa della squadra meglio classificata nel mini torneo.

an. sc.