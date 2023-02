La Virtus ad Assisi Tesserato Botteghi dai civitanovesi

New entry in casa Virtus. La società ha inviato alla Lega il contratto di Matteo Botteghi, il 27enne pivot sammarinese che si stava allenando da quasi un mese con gli aquilotti. Ieri il giocatore è stato formalmente tesserato. È tra i convocati per la partita di domani a Santa Maria degli Angeli contro l’Assisi. Dopo l’operazione al tendine d’Achille non è ancora al top ma può rendersi utile sin da subito. Ultimamente la Virtus ha dovuto affrontare avversarie in serie positiva, uscendone sempre bene salvo che al cospetto della bestia nera Porto Recanati. Altra musica domani (palla a due alle 18.30) contro un’Assisi che non ne vuol sapere di riemergere dalla crisi. Questa squadra umbra è la delusione n°1 del girone. In estate veniva catalogata tra le pretendenti alla promozione e invece, prossimi ormai alla metà del girone di ritorno, vegeta in penultima posizione con un record imbarazzante: 3 vittorie e 14 ko. Civitanova non è mai inciampata finora contro team di medio-bassa classifica, sempre concentrata sul pezzo e autoritaria laddove altre big hanno talvolta allentato la guardia. Un abito mentale che lascia ben sperare i fans virtussini sull’esito del match di domani.