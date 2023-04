La Virtus chiude il girone in testa

Virtus un po’ scarica. Ma il nobile Dna le ha consentito di battere il Pisaurum Pesaro e di chiudere in cima alla classifica la regular season. Ora un breve stop agonistico e poi sotto con i play-off. Ci sono due turni da superare: semifinale contro la Taurus Jesi al meglio delle 2 vittorie su 3 (il 16, il 19 ed eventualmente il 23 aprile) e finale contro la vincente di Pisaurum-Sutor Montegranaro al meglio delle 5 partite (dal 30 aprile al 7 maggio, con eventuali code il 10 e il 14). La Virtus avrà sempre il jolly del fattore casalingo in caso di bella. Domenica la Moretti Village (main sponsor al debutto) ha confermato la china discendente degli ultimi tempi faticando assai per superare un brillante Pisaurum. Sempre indietro nello score, con una forbice massima di 12 punti (38-50 in avvio di ripresa), gli aquilotti hanno messo la freccia negli ultimi 2’ imponendosi 87-82. Tyrtyshnik ha suonato la carica e Bazani (11 punti nell’ultimo quarto) ha conficcato banderillas e spada su un Pisaurum con la lingua di fuori. In doppia cifra Bazani (27 punti), Landoni (14), Tyrtyshnik (12), Monacelli (12), Ciarpella (11) e Vallasciani (11).