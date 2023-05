La Virtus Civitanova è di nuovo in serie B Grande festa, tutta la gioia del patron Moretti

Virtus Civitanova di nuovo in B al primo colpo, dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. E per Nicola Moretti è un doppio hurrà, come presidente e come sponsor (Moretti Village). Il 3-0 sul Pisaurum nelle Finals ha suggellato con un verdetto perentorio, senza margini per rimpianti altrui (non a caso i pesaresi si sono complimentati con i virtussini, riconoscendone la superiorità), una stagione quasi perfetta: primato nella regular season con 26 vittorie su 30 partite e poi un immacolato 5-0 nei play-off a scapito della Taurus Jesi e del Pisaurum. La società, intesa come dirigenti e management, ha scelto in estate gli uomini giusti per l’immediata risalita; coach Schiavi (uno specialista delle promozioni) ha confermato la sua attitudine a trasfigurare team ben attrezzati, ma non necessariamente primi della classe, in squadroni imbattibili o quasi; i giocatori hanno dato il 100% fondendosi in un gruppo unito, sempre proteso al massimo obiettivo. Tutti i "nuovi" (il tandem argentino Bazani-Landoni, Ciarpella e Monacelli) hanno saputo interpretare il ruolo dei protagonisti, ciascuno nel suo spot.

I reduci Felicioni e Vallasciani hanno reagito bene alla retrocessione, recuperando con gli interessi il credito in parte "bruciato" l’anno prima. E pure chi è al momento meno competitivo dei compagni, ovvero Tyrtyshnik e Rosettani, ha fornito un importante contributo alla causa comune, risultando determinante in alcune delle sfide più sofferte. Reduce da un grave infortunio, l’ultimo rinforzo Botteghi ha faticato a stare al passo ma nelle ultime due partite ha saputo lasciare un segno. Bene anche i baby Abbate, Seri, Fermani e Ribichini, quando chiamati alle armi. Sabato sera, nel corso del terzo tempo celebrato in un noto ristorante pesarese, il presidente Moretti ha ringraziato tutti i protagonisti della cavalcata per la compattezza dello spogliatoio, oltreché per l’elevato livello delle prestazioni. E’ la terza promozione in B della Virtus nel millennio. Segue quelle del 2003 (Cesena kaputt) e del 2017, quando l’ultima a cedere nella poule promozione fu l’Esperia Cagliari.