La Virtus Civitanova schianta Jesi: la B passa dal Pisaurum

Moretti Village in finale playoff senza bisogno della "bella", con un 2-0 che fa il paio con quelli di tutte le altre favorite. Ma non s’è qualificata in carrozza perché mercoledì sera, sul proprio campo, la Taurus Jesi ha dato l’anima per impattare la serie. Intendiamoci: la Virtus ha prevalso senza macchia, sempre avanti nel punteggio dopo la sfuriata dei "Tori" nel primo quarto. Ma, pur avendo allungato a un certo punto fino a +13 (31-44), non è mai riuscita davvero, se non nel finale, a scrollarsi di dosso avversari che continuavano ad alitargli sul collo. Tutto come da copione comunque perché non stava scritto da nessuna parte che l’attuale Virtus, indebolita dal crac di Felicioni e un po’ in affanno rispetto ai tempi migliori, dovesse tassativamente "massacrare" una squadra inferiore ma in salute come la Taurus. Gran bella prestazione di Tyrtyshnik. E Landoni ha graffiato tanto in attacco, inventandosi anche 4 bombe che hanno pesato come macigni. Bazani è stato fantasmagorico nel 1° quarto, quando ha tenuto in piedi quasi da solo la baracca biancazzurra. Bene Vallasciani, cresciuto di "watt" e di guizzi rispetto alle precedenti uscite. Monacelli a fari spenti, Rosettani in ambasce. Senza lampi Ciarpella, ma sempre utilissimo alla causa.

Risultato finale: 84-91 (23-27, 43-51, 63-74). Il tabellino: Landoni 24, Tyrtyshnik 19, Bazani 17, Vallasciani 13, Monacelli 7, Ciarpella 7, Rosettani 4, Botteghi, Ribichini. N.e. Seri. Adesso sotto con la finale play-off, al meglio delle 3 vittorie su 5. L’avversario è il Pisaurum Pesaro. Prima sfida il 30 aprile, al PalaRisorgimento.