La Virtus con Todi per rimanere al top della classifica

Smaltito l’ultimo turno di riposo, la Virtus si ripresenta oggi (ore 18) ai suoi fans con l’intento di allungare la striscia positiva e mantenere quanto meno inalterato lo scarto sulle immediate inseguitrici. Al PalaRisorgimento arriva il Todi, l’unico team rafforzatosi nell’ultimo spicchio di mercato con l’ingaggio dell’esterno Loperfido. Aquilotti favoriti, a patto di non gigioneggiare. Gli umbri occupano il centro-classifica e godono di un discreto credito anche se all’andata vennero travolti (45-69) da una Virtus priva di Vallasciani e subito menomata dall’infortunio di Tyrtyshnik. Primo tempo molto sofferto ma dopo l’intervallo Bazani & C. presero il volo concedendo agli avversari meno di un punto a minuto, di media. Nel Todi è cresciuto nel frattempo il centro lituano Polekauskas, da tener d’occhio più degli altri. Settimana tranquilla per la Virtus, senza accessi in infermeria. "Il Todi – ci ha dichiarato il gm Marco Pallotti – verrà a Civitanova con la serenità di chi non ha nulla da perdere. E’ una buona equipe, ma noi siamo ben attrezzati e ci siamo allenati convenientemente".