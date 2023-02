La Virtus firma l’impresa Vinto il derby a Montegranaro

Alla copia sbiadita della Virtus è servito un miracolo (e anche l’harakiri degli avversari) per uscire indenne dalla "Bombonera" di Montegranaro. A 2 minuti dalla fine, sul 67-57 per la Sutor, l’impresa appariva in tutta onestà obiettivamente disperata. E invece i locali si sono rattrappiti, sbagliando di tutto e di più mentre dall’altra parte prima le bombe di Rosettani e Bazani e poi la precisione chirurgica della guardia argentina dalla lunetta confezionavano un insperato 71-72 quasi a fil di sirena. Decisivi, negli emozionanti concitati secondi finali, prima un’infrazione sulla rimessa (5 secondi) e poi una palla rubata da Rosettani sul 71-70. In precedenza la partita era vissuta di strappi, con le due squadre a rincorrersi in un gioco di luci ed ombre. Rosettani e Bazani sono stati i match-winner, ben assecondati da un Felicioni a tutto tondo. Male l’ex Ciarpella e Vallasciani. Pure Landoni non era lui e Tyrtyshnik ha inciso poco. Sotto tono Monacelli, mentre Botteghi ha fornito un discreto contributo. La progressione del punteggio: 13-16, 29-30, 44-48, 71-72.

Ecco i tabellini individuali: Bazani 27, Rosettani 15, Felicioni 12, Landoni 10, Botteghi 5, Monacelli 3, Ciarpella, Vallasciani, Tyrtyshnik. N.e. Fermani e Abbate.

m. p.