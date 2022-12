"La Virtus sta facendo bene, ma adesso viene il difficile"

L’altroieri la Virtus ha ripreso gli allenamenti interrotti per le vacanze natalizie. Altra pausa a fine anno e poi di nuovo tutti in palestra, concentrati fin da subito in vista del big-match col Porto Recanati che riaccenderà i fuochi il 15 gennaio. Mancano 12 gare alla fine della regular season, sette da giocare in casa. Il bilancio di fine anno solare di Nicola Moretti: "La stagione passata – rievoca il presidente – è stata un’odissea per noi, con l’amara retrocessione dalla B. Negli spareggi nazionali poco è mancato però che ci salvassimo, sconfitti nella finalissima. Avremmo potuto essere ripescati ma c’era il rischio di un altro torneo desolante. Così abbiamo deciso di fare un passo indietro: ripartire dalla C col proposito di guadagnarci sul campo l’Interregionale che debutterà l’autunno venturo e, grazie a un cammino virtuoso della squadra, ricreare entusiasmo tra i tifosi". Missione compiuta, fino ad ora. Ma il difficile deve ancora venire. "La squadra si sta comportando benissimo: tanto di cappello. Si allenano tutti con impegno e entusiasmo. L’applicazione in difesa è il nostro fiore all’occhiello ma c’è anche tanto talento che ci consente di graffiare in attacco. Questa squadra è forse più forte di quella dello scorso anno in B. I manager Pallotti e Tessitore hanno operato bene e coach Schiavi sta confermando che, se gli metti tra le mani giocatori di un certo livello, poi lui li fa volare". In estate riflettevate su una pedina in più (un giovane pivot) per ampliare le rotazioni e ammortizzare eventuali infortuni. Ci pensate ancora? "Al momento restiamo come siamo ma entro il 28 febbraio, termine ultimo per il mercato-bis, è probabile che ingaggeremo qualcuno. Non è detto però che sarà un lungo". Ci sono nuovi sponsor in vista? "Quest’anno ci sta dando una grossa mano la Fonderie Valchienti dei fratelli Malaccari, che ci ha consentito di investire di più nel parco-giocatori. Spero continueranno ad aiutarci in progress. Si sono aggiunti altri piccoli sponsor. La speranza, in prospettiva, è che questa cerchia di sostenitori si allarghi".