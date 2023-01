La Virtus torna a lavorare in vista del big match

Esaurita anche la seconda mini-sosta, quella legata al Capodanno, la Virtus ricomincia a lavorare oggi in vista della ripresa del campionato programmata per il 15 gennaio, in casa contro l’Attila Junior Porto Recanati. Un big-match (1ª contro 2ª) da preparare al meglio per reggere l’urto della squadra di Scalabroni. È da interpretare in questa ottica la partita di allenamento concordata con la Svethia Recanati (squadra di metà classifica in serie C Silver). Si giocherà sabato pomeriggio al PalaRisorgimento, in orario da definire. Al momento non ci sono problemi di sorta in casa-Virtus, a cominciare dall’infermeria. Alcuni giocatori hanno approfittato della pausa per una breve vacanza all’estero. È il caso dell’argentino Bazani, di Ciarpella e di Rosettani, che sono volati rispettivamente in Romania, a Budapest e a Londra. La Virtus ha chiuso il 2022 al vertice della classifica con 12 vittorie e 2 sole sconfitte, patite entrambe in trasferta (a Porto Recanati e a Pesaro, sponda-Bramante). Pure le statistiche testimoniano a suo favore: attacco più prolifico (media di 78,5 punti a partita) e 2ª difesa del girone (media-punti incassati: 64,3) d’un soffio alle spalle del Bramante.