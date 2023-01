La Virtus vince il derby e allunga il passo in testa

La Virtus si "mangia" tutte le outsider. Anche il Porto S.Elpidio ha ceduto sotto i colpi degli aquilotti, più che mai primi (+4 in classifica) dopo la resa dell’Attila Junior a Osimo. La Virtus, che all’andata aveva passeggiato, stavolta è stata messa alla frusta. Normale quando il tandem degli "ex" Fabi e Boffini, cui s’è aggiunto un Morresi infallibile dall’arco, è in serata di gala. La leader s’è giovata in avvio di un Bazani in formato extralusso (18 punti nei primi 11’) riuscendo a scappar via nel 2° quarto (39-18 al 17’). Ma i cugini hanno rimontato fino a -6 (56-50 al 27’). Un brutto momento quello per la Virtus, caricatasi tra l’altro di falli (3 Ciarpella e Landoni) sotto l’incalzare degli avversari. Ma gli aquilotti hanno mille risorse. E 8 titolari. Di squadra hanno allungato fino all’87-69 conclusivo. Lo score: Bazani 23, Landoni 20, Monacelli 14, Vallasciani 9, Felicioni 7, Ciarpella 7, Fermani 3, Rosettani 2, Tyrtyshnik 2, Abbate, Ribichini.