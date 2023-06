"La Vis girls punta a una salvezza tranquilla"

di Benedetta Terenzi

Elena Venerandi, difensore centrale, è nella Vis femminile da quando è nata e anche per questo, non solo per le sue doti umane e atletiche, è il capitano della squadra che il prossimo anno giocherà in serie C.

Come si è approcciata al calcio?

"Mio babbo è un allenatore di calcio e quando ero piccola andavo a vedere i suoi allenamenti, le sue partite e da lì è nata la mia passione per il calcio".

Quale è stato il percorso della Vis femminile?

"Io sono alla Vis da sempre e nel tempo siamo cresciute, sia a livello numerico, che a livello tattico. Il Covid ci ha un po’ bloccato, ma abbiamo comunque continuato a giocare andando a fare il campionato in Veneto. La scorsa stagione abbiamo perso all’ultima giornata e da lì siamo ripartite quest’anno. Convinte della forza del nostro gruppo e tutte, anche i nuovi preziosissimi innesti, con un solo obbiettivo: quello di vincere e riprenderci quello che lo scorso anno abbiamo perso. La stagione è stata un crescendo a livello, fisico, tecnico e di consolidamento del gruppo. Abbiamo sempre avuto la convinzione di essere una bella squadra".

Quale è stata l’arma vincente quest’anno?

"Il gruppo e la voglia di cancellare la tristezza della stagione passata, consapevoli di quello che stavamo facendo e del nostro obiettivo: creare un bel progetto di calcio femminile a Pesaro e di vincere".

Che significato ha per lei essere capitano?

"Essere capitano è un orgoglio per me, cerco di essere un punto di riferimento per le mie compagne in campo, ma anche fuori dal campo. Cercando di aiutarle. Penso sia giusto difendere il gruppo da quello che ci circonda di negativo e penso di averlo fatto. Soprattutto sono veramente felice di essere il capitano delle mie compagne: ragazze uniche".

Il calcio femminile è cambiato negli ultimi anni?

"Sta cambiando di continuo, ma solo quest’anno le ragazze di serie A sono diventate professioniste, a poco a poco la gente si rende conto che anche una donna può giocare a calcio e deve avere le strutture e la possibilità di farlo".

La prossima stagione avrete un campo tutto per voi?

"Andremo a Villa Fastiggi, un bell’investimento da parte della società e del Comune che sarà fondamentale per la Vis Pesaro".

Che stagione sarà?

"Sarà difficile, il cambio di categoria non è mai facile e soprattutto il livello della serie C è molto alto. Prima cosa si cercherà di rimanere in serie C. Serviranno nuovi innesti di categoria, creare un gruppo forte come quello di quest’anno e tanto, tanto entusiasmo sia da parte della società, sia dalla gente di Pesaro".

Che tipo di squadra state allestendo?

"Penso che il direttore sportivo possa rispondere meglio a questa domanda".