"La vittoria come bomber è merito dei compagni"

"Se saltelli segna Tittarelli". Fa così il coro dei tifosi del Chiesanuova e nel campionato di Eccellenza appena terminato Gabriele Tittarelli li ha fatti "zompare" eccome grazie alle sue 16 reti. Molte proprio saltando e colpendo imparabilmente di testa. L’ultimo gol, quello che ha permesso di vincere la classifica dei bomber, è giunto invece su rigore domenica contro la Sangiustese. Stante il non utilizzo di Iori da parte della Jesina, a Titta-gol bastava una marcatura per togliersi dal primato condiviso e prendersi il trono tutto per sé. L’anno scorso l’ariete era stato avversario, trascinando la Maceratese in Promozione con 18 centri, poi il Chiesanuova lo ha cercato e Tittarelli è diventato un beniamino nella frazione vicino la sua Cingoli.

Tittarelli, cosa prova ad aver raggiunto per la prima volta questo traguardo a 29 anni?

"Ero già felicissimo per la salvezza, era fondamentale. Io sono molto legato a questa squadra ed anche la vittoria come capocannoniere è merito dei compagni perché non sono uno che il gol lo inventa, magari capitalizzo bene i palloni che giungono in area".

Non capita spesso che vinca la graduatoria di bomber un giocatore che milita in una squadra che lotta per salvarsi. Domenica era molto nervoso...

"Sì, mi stavo innervosendo anche perché vedevo che i compagni giocavano in modo innaturale pur di permettere a me di arrivare al tiro e segnare. Io invece o non ero pronto o finivo in fuorigioco".

Scherzando, non è che temeva il passare dei minuti visto che nelle ultime due settimane, dopo la salvezza, vi eravate allenati poco?

"Eh in effetti… E’ andata bene dal dischetto, normalmente non incrocio i rigori, ma l’ho calciato forte così il portiere non ci è arrivato pur avendolo intuito". Nel 2017 aveva segnato 21 reti nella categoria con la maglia del Fabriano Cerreto, sembrava lanciato, invece sono seguiti campionati deludenti e vari cambi di casacca. Da due stagioni ha ritrovato il gol con continuità: cosa è cambiato?

"Sono un giocatore che ha bisogno di sentire la fiducia intorno a me e nelle ultime piazze l’ho trovata. Soprattutto a Chiesanuova si è creata una chimica di gioco stupenda, penso che Mongiello mi avrà aiutato con assist almeno sulla metà dei gol. Dicevano che sono matto, che non mi muovo, ma Tittarelli segna..."

Nessun sassolino da togliersi invece con i tifosi del Chiesanuova, anzi. Giusto?

"Ah guarda voglio proprio bene a questi ragazzi. Non avevo mai avuto un coro tutto per me". Nel futuro c’è il Chiesanuova o sogna una chiamata dalla serie D?

"No la D per me è un capitolo chiuso. L’ho fatta da ragazzino, ho anche avuto piccole esperienze in C2 a Fano, ma questa è la mia dimensione e voglio stare più tranquillo. Qui sto molto bene, aspettiamo di conoscere il nuovo allenatore e poi parlerò con lui e con il presidente".

Andrea Scoppa