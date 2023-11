La Vuelle paga dazio sugli esterni Napoli ha messo il dito nella piaga

L’ultima volta che la Vuelle aveva iniziato la stagione perdendo le prime tre in casa (con Fortitudo, Virtus e Reggio Emilia) era l’anno disgraziato 201920. poi stoppato dal Covid. Era capitato anche nel 201718 (con Brescia, Virtus e Cremona) e prima ancora nel 201314 (con Caserta, Siena e Sassari), tutte stagioni caratterizzate da una lotta disperata per la salvezza. Potrebbe essere solo una coincidenza, oppure il segnale che pure questa sarà un’annata in cui ci sarà da soffrire. La larga vittoria di Napoli sul parquet di un’astronave con 6.000 tifosi sugli spalti, che aspettava solo di decollare, ha diverse chiavi di interpretazione. Una è stata la differenza di velocità ed atletismo degli esterni della Gevi. Ennis, Pullen e Jaworski, che forse non avrà un gran fisico ma in difesa è fastidioso come una zanzara oltre ad avere una mano fatata, hanno avuto la meglio su McCallum, Bamforth e Tambone sui due lati del campo. Il capitano è il vero metronomo, quando va in difficoltà lui ci va anche la squadra.

Ma è soprattutto la partita spenta di quello che dovrebbe essere il leader a far suonare gli allarmi. Bamforth non era al top dopo l’ennesimo colpo alla caviglia, tanto che ha saltato un paio di allenamenti, ma più che altro gli staff avversari puntano sistematicamente a tagliarlo fuori dal gioco e la Vuelle finora non è riuscita a far molto perché ciò non accada. Occorre trovare un modo perché Scott, che non ha un fisico esplosivo, riesca ad essere ugualmente produttivo nonostante la guardia spietata che gli montano le difese avversarie. Mockevicius potrà aiutare a portare blocchi migliori ai tiratori era l’auspicio di Buscaglia alla vigilia, lo vedremo nelle prossime partite. Quanto a McCallum, ha smazzato 5 assist ma non ha mai trovato la stessa ispirazione della serata al Forum che aveva acceso i compagni. Merito anche dalla match-up studiata da Milicic che ha mandato in tilt l’attacco biancorosso.

Con la pattuglia italiana meno brillante del solito, Bluiett e Ford avrebbero potuto anche osare di più visto che avevano cominciato benissimo ma entrambi non sembrano avere le stimmate dei protagonisti. Forse servirebbe anche un po’ più di cattiveria agonistica per compensare il gap che si paga contro squadre più grosse. Anche se a Ford non fa certo difetto l’atletismo. Insomma, se sulla taglia fisica non si può intervenire, ci si può mettere almeno più energia, più desiderio, più tigna per dirla alla pesarese. Intanto ieri Tortona, che domenica sarà di scena all’astronave, ne ha presi 28 in casa con Brescia: per una delle due sarà dunque la partita del riscatto.

Elisabetta Ferri