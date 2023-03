Label System batte Futsal Ternana e guarda al terzo posto in classifica

E’ stato un weekend importante per il calcio a 5 nazionale che vede protagoniste le maceratesi. La Label System Potenza Picena, impegnata al PalaOrselli causa indisponibilità del PalaPrincipi, è riuscita a centrare le vittoria da copertina, superando 3-2 il Futsal Ternana terzo in classifica. Un’affermazione scaturita nel secondo tempo e pesante, perché consente ai potentini di ritrovare il 5° posto a -1 proprio da Terni e da Recanati. Va ricordato che la riforma dei tornei di calcio a 5 dalla prossima stagione porterà all’aggiunta della A2 Elite (tra la serie A e la A2) e saranno tre le formazioni che, da questo girone D della serie B, saliranno di categoria. Le successive quattro formazioni invece disputeranno i playoff. A proposito di Recanati, i leopardiani non hanno giocato, o meglio non hanno giocato in campionato perché di scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio che ha ospitato le Final Eight di Coppa Italia. I giallorossi sono usciti nei quarti, stesi 2-4 da Reggio Emilia. Recupereranno sabato in casa contro il Cus Ancona quando invece il torneo osserverà un turno di stop. Buone notizie infine per il Cus Macerata. Dopo ben 13 sconfitte di fila i baby universitari, ultimi e vicini alla matematica retrocessione, sono quantomeno riusciti a fermare l’emorragia strappando il 3-3 a Spello contro Grifoni.

Andrea Scoppa