L’Ad Majora Racing accende i motori Stagione al via con il raduno dei piloti

Neanche il tempo di consegnare all’archivio le ottime risultanze della prima stagione, che l’Ad Majora Racing Team ha iniziato la nuova annata agonistica effettuando un raduno dei suoi giovani piloti che hanno svolto il primo allenamento nel crossodromo Tittoni. Il nuovo coach Alessio Della Mora con il confermato Sylvano Agostinelli, il meccanico Luca Raimondi e il nuovo osservatore-sponsor Giovanni Domizi, hanno gestito l’incontro organizzato dai dirigenti Mirko Tobaldi, Francesco Pacetti, Armando e Diego Polita, Gianluca Romanu, presenti i genitori dei baby-piloti di cui l’Ad Majora Racing Team propizia la valorizzazione programmata unitamente al Moto club "Armando Fagioli". Della Mora, ventisettenne, attuale pilota del Team Flyover, con la nuova Kavasaki disputerà il campionato italiano di motocross nella categoria Prestige Mx1 e quello regionale Marche. Ma garantirà un prezioso apporto tecnico per favorire l’impegno dei giovani del team cingolano. L’operatività di Agostinelli e di Raimondi costituisce un valore aggiunto d’indiscutibile pregio, per l’efficienza del gruppo e la costante messa a punto delle moto. Con il suo bagaglio di esperienza, Domizi affiancherà Della Mora e Agostinelli. La dirigenza ha espresso gratitudine agli sponsor a cui se ne sono aggiunti altri, che con il loro sostegno permettono di far fronte agli impegni dell’organico atteso dalla partecipazione al campionato regionale nelle rispettive categorie.

Gianfilippo Centanni