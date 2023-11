Lagumdzija al top, per Zaytsev altra giornata no

Chinenyeze 7: Gargiulo dall’altra parte pare Simon, facendo 16 punti col 77% e 3 muri, ma Babar disputa una signora partita. Conclude con 10 punti, il primo dell’incontro, l’ultimo del primo set e soprattutto quello della vittoria. Attacca col 78%, un po’ troppi i 5 errori al servizio.

Zaytsev 5: continua il momento no dello "zar" che produce una prestazione da appena 6 punti con 515 dal campo. Male specialmente nel terzo parziale da 19. Esce nel terzo set e rientra per qualche scambio nel tie-break.

Lagumdzija 7,5: Mvp e tanto per cambiare è il top scorer, Adis ne fa ben 25 e la cosa che colpisce è che è sempre abbastanza continuo (con un super 77 nel primo set) e nemmeno ti accorgi che ha segnato così tanto. Attacca col 58% che è spaziale per un opposto e aggiunge alla fattura ben 3 ace.

Nikolov 7: altalenante ma complessivamente più che brillante e senza paura, attacca più di tutti nel quinto set. Il 2003 realizza 19 punti col 54%, riscattando un brutto secondo set con un quarto da 77. Stranamente nessun ace e anzi commette 5 errori in battuta.

De Cecco 6,5: meno eccelso del solito, ad esempio nel secondo set insiste troppo con Nikolov. Spettacolare un’alzata quasi in ginocchio per il primo tempo di Chinenyeze alle sue spalle. Si ferma almeno mezzora dopo la gara per i selfie con i tifosi che lo acclamano: esemplare.

Anzani 5: domenica da dimenticare. Simone fa solo ¼ e non gioca gli ultimi due set. Balaso 7,5: avrebbe meritato l’Mvp. Una macchina in ricezione col 68% e 45% di perfetta, per non parlare di un tuffo sensazionale nel terzo set.

Bottolo 6,5: i numeri non sono straordinari, 7 punti con 511, ma dà un bel contributo quando entra e non a caso resta titolare dal 4° set. Aiuta anche a muro con 2 block. Diamantini 6,5: nel tie-break è glaciale, ben 3 punti senza errori. Sempre utile.

Andrea Scoppa