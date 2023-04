"L’altroieri ci sono stati superiori Ora voglio un altro approccio"

Roberto Piazza, tecnico dell’Allianz Milano, ha commentato con queste parole la netta battuta d’arresto dei suoi in gara1 di semifinale: "La Lube oltre ad essere una grande squadra ha giocato sabato e due giorni in più non sono pochi per recuperare. Noi abbiamo giocato lunedì a Perugia, siamo tornati lunedì notte a Milano, poi siamo ripartiti mercoledì mattina per arrivare a Civitanova, quindi è stato un po’ diverso. Non sono scuse perché quando arrivi in semifinale devi essere disponibile a giocare anche a mezzanotte il giorno dopo, non è un problema, però non è semplice. Detto questo, sappiamo che abbiamo di fronte una grande squadra e l’approccio in vista di gara2 andrà un po’ cambiato. Civitanova ci è stata superiore in tutti i fondamentali, dalla battuta alla ricezione, dall’attacco al contrattacco, credo che l’unico fondamentale uguale siano risultati i muri. Dobbiamo lavorare in tutti i settori e sappiamo che possiamo farlo molto meglio".

Prima di gara2 di domani all’Allianz Cloud (il PalaLido) lo schiacciatore meneghino Osniel Mergarejo verrà premiato come Mvp Credem Banca dei quarti di finale. In pratica il cubano è stato considerato dalla Lega Pallavolo come il miglior giocatore delle quattro serie che hanno portato Trento, Civitanova, Milano e Piacenza in semifinale, queste ultime tre dopo essersi aggiudicate la "bella". Mergarejo aveva segnato 22 punti in entrambe le partite casalinghe contro Perugia, giovedì invece non è andato oltre gli 8 punti all’Eurosuole Forum.

an. sc.