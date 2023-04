L’analisi di coach Paniconi "Le ragazze hanno dato tutto"

È stata l’ultima partita per Luca Paniconi alla guida tecnica della Cbf Balducci HR Macerata dopo anni ricchi di soddisfazioni, la vittoria della Coppa Italia di A2 e la promozione nella massima serie: "Speravo – ha detto il coach dopo la sconfitta nel derby con Vallefoglia – in una serata diversa dal punto di vista del risultato, ma le ragazze hanno dimostrato sempre grande impegno nonostante le difficoltà e credo che il pubblico abbia apprezzato. Abbiamo cercato di portare avanti dignitosamente il nostro cammino pieno di momenti complicati, a volte siamo usciti dal campo a testa bassa per non aver dato il nostro meglio ma la maggior parte delle volte è stato fatto il massimo. Mi resteranno tanti bellissimi ricordi di questa stagione".

Un’altra giocatrice ai saluti è la palleggiatrice Laura Dijkema: "Grazie per l’opportunità – ha detto la giocatrice olandese – che Macerata mi ha offerto di tornare a giocare in Italia e nel campionato di Serie A1. Mi dispiace tantissimo che non siamo riuscite ad ottenere il nostro obiettivo della salvezza. Questa società merita di tornarci il prima possibile".