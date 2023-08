L’Ancona cresce anche grazie ai nuovi innesti Pellizzari: "La squadra si diverte, stiamo bene"

L’Ancona mette in archivio anche il test del Bonolis di Teramo vincendo contro il Monterosi Tuscia, primo test vero di precampionato e primo successo dei dorici di Marco Donadel. E’ una vittoria significativa, seppur maturata nel caldo del mese di agosto, perché mostra i progressi di una squadra in crescita e perché di questi progressi fanno parte anche la capacità di reazione dopo lo svantaggio iniziale, le numerose occasioni da gol create e le due giocate di Cioffi che permettono all’Ancona di centrare il successo in trasferta. Il risultato non conta, come dice Donadel, ma sempre meglio vincere che perdere, perché di risultati si vive e si muore, durante il campionato che comincerà tra meno di due settimane. Intanto l’Ancona è tornata ad allenarsi al Dorico ieri mattina, anche per preparare il prossimo test, quello fissato per mercoledì alle 18 a Corticella (porte chiuse) contro il Trento, ultima amichevole contro un avversario di pari categoria prima del test più che amichevole fissato per sabato a Matelica contro la squadra della signora Canil. A Teramo numerose le indicazioni positive, come quelle che sono giunte dagli ultimi innesti in biancorosso, da Cioffi, autore della doppietta, a Peli, motorino rapidissimo sulla fascia destra, a Pellizzari, centrale di difesa che sembra poter aggiungere solidità: "Sono estremamente contento di aver fatto questa scelta e di essere arrivato in una società ambiziosa e importante – ha dichiarato Pellizzari nel dopo partita –. Subito, sin dai primi giorni in cui sono arrivato in questo gruppo, ho visto ritmi elevati, un ritmo al quale mi sto abituando". Con Marco Donadel subito una buona intesa e una totale disponibilità, da parte dell’ex Fermana: "Sia nella comunicazione che nel modo di giocare mi sono trovato subito bene e questo è bello, perché so di trovarmi in un ambiente importante, gestito dal mister che è una persona positiva". Ecco che Ancona ha visto Pellizzari: "E’ stata una squadra che ha messo in campo quello che ha provato in allenamento, che ha saputo mantenere il ritmo sino alla fine, siamo partiti bene e abbiamo finito bene, che è quello che contava, soprattutto facendo le cose che abbiamo provato da quando sono arrivato io e in precedenza, ovvero costruire, giocare e creare azioni da gol". Una squadra giovane che ha giocato una bella prova, prendendo le misure all’avversario, creando occasioni e mostrando una crescita complessiva e belle individualità: "S’è visto già dalla costruzione del gioco dal basso, la qualità in campo è stata tanta e ci siamo divertiti. A livello fisico è stato dispendioso, però abbiamo retto il colpo, sicuramente merito anche da chi c’è al timone, c’è grande cura del dettaglio, siamo strafelici di come stanno andando le cose, del risultato contro il Monterosi e della forma fisica". Pelizzari conclude sugli obiettivi della squadra: "Vogliamo fare il meglio possibile, meglio degli anni precedenti, siamo estremamente positivi e stiamo bene tra di noi".

g.p.