L’Ancona è vicina a Melchiorri Bortolussi al Padova

L’attaccante maceratese Federico Melchiorri si avvicina sempre più all’Ancona che ha battuto l’agguerrita concorrenza, oggi nel capoluogo dorico si attende l’annuncio che il giocatore sarà agli ordini di Colavitto. Lo staff del giocatore, proveniente dal Perugia, si era incontrato mercoledì con la società dorica, in quella occasione sono stati chiariti tutti i dettagli dell’accordo e così a quel punto i procuratori di Melchiorri sono partiti per l’Umbria per svincolare l’attaccante. La punta matelicese Mattia Bortolussi ha firmato per il Padova un contratto che lo lega al club veneto fino a giugno 2025. L’Imolese ha ufficializzato di aver acquisito a titolo definitivo il centrocampista Cristiano Bani, classe 1999, che ha iniziato la stagione a Catania. L’Alessandria ha preso il l’esperto difensore Alessio Sabbione proveniente dalla Triestina.