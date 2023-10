L’Ancona perde. Barnaba per tre giornate

Tre giornate per Adamonis (Perugia), Barnaba (Ancona), Corti (Olbia). Lo ha deciso il giudice sportivo della serie C, per la precisione nel girone B, dopo le partite dell’ultimo turno che ha punito questi tre calciatori per condotte violente.

Inoltre è stata comminata una giornata di stop a Puletto (Spal), Kujabi (Torres), Cicconi (Carrarese).

Tra i tecnici, Banchieri (Vis Pesaro) non potrà stare in panchina per un turno "in quanto – si legge nella motivazione – ritardava la rimessa laterale di un giocatore posizionandosi proprio davanti".

Tra le società, il giudice ha comminato delle ammende a Pescara (800 euro), Vis Pesaro (400 euro).