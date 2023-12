L’Ancona si illude, il Pescara la riagguanta. Gol capolavoro di Saco, Vitali la fa grossa

1

PESCARA

1

(4-3-3): Vitali; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco (20’ st Basso), Gatto (20’ st Nador), Paolucci; Energe (43’ st Gavioli), Spagnoli, Cioffi (26’ st Peli). A disp. Testagrossa, Perucchini, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli. All. Colavitto.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Mesik, Brosco (40’ st Di Pasquale), Milani; Aloi (22’ st Tunjov), Squizzato, Dagasso; Merola (37’ st Accornero), Cuppone (37’ st Tommasini), Cangiano. A disp. Ciocci, Barretta, Masala, Vergani, Pierno, Mora, Manu, Staver, Moruzzi, De Marco. All. Bucaro.

Arbitro: Centi di Terni.

Reti: 6’ Saco, 18’ Cangiano.

Note - Ammoniti: Cella, Gatto, Saco, Spagnoli, Martina; spettatori: 5332 compresi mille pescaresi, per un incasso di euro 34600; recuperi: 1’ + 5’. Prima del match osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano e della mamma di Mauro Canil. In tribuna anche l’europarlamentare Alessandra Mussolini mamma di Floriani.

Finisce 1-1 davanti a un pubblico da record il derby dell’Adriatico tra Ancona e Pescara.

I dorici tornano a un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive e per l’Ancona va bene così, perché pur con qualche imbarazzo i biancorossi conquistano un punto prezioso contro una delle squadre più in forma del momento, avversario che affrontano dovendo fare a meno del portiere Perucchini, non uno qualsiasi, fermato in mattinata dal mal di schiena.

Ne esce una partita divertente tra due squadre disposte in modo speculare, con il Pescara che mostra migliori individualità, soprattutto a centrocampo, e un’Ancona che ha il merito di non mollare sino in fondo.

Peccato che i cartellini distribuiti in modo unidirezionale dall’arbitro Centi costringeranno l’Ancona a fare a meno di Cella, Gatto e Martina per la prossima trasferta prenatalizia in programma in quel di Lucca.

Partita gagliarda e ricca di spunti nel primo tempo.

Al primo affondo passa in vantaggio l’Ancona: spunto di Cioffi sulla sinistra che salta Floriani, dal fondo il sinistro rasoterra per Saco che in area di sinistro la mette sul palo lungo.

Il Pescara cresce alla distanza, dopo il quarto d’ora Cangiano rimette subito in equilibrio il match, si accentra da sinistra e lascia partire un destro che piega le mani a Vitali.

Verso la mezz’ora è Spagnoli a cercare in area Saco che di testa spedisce fuori, un minuto ed è sempre il francomaliano di testa a impegnare Plizzari su angolo di Energe. Poco dopo, però, tocca a Cella salvare sulla linea di porta la conclusione di Cuppone.

L’ultimo tiro in porta del primo tempo è quello di Paolucci imbeccato da Clemente, Plizzari sembra sbilanciato ma riesce a respingere.

Nella ripresa si lotta su ogni pallone, l’Ancona si rende subito pericolosa, il gol di Saco di testa su tentativo di sinistro di Spagnoli viene annullato giustamente per fuorigioco, al quarto d’ora tocca a Vitali salvare il risultato deviando sulla traversa la conclusione di Dagasso.

L’Ancona soffre e suda ma certamente non molla, l’ultimo sussulto arriva nel recupero, quando ancora l’arbitro pensa bene di non concedere il vantaggio ai dorici fermando Peli lanciato in porta. Un evidente errore dell’arbitro che ha provocato più di qualche mugugno. Il match si chiude comunque tra gli appalusi con i biancorossi che certamente non si sono risparmiati in questo derby dell’Adriatico.

Giuseppe Poli