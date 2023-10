L’Ancona torna a casa solo con un punticino. Basso illude ma il Rimini trova il pareggio

Rimini

(4-4-2): Colombi; Pietrangeli, Gigli (31’ st Semeraro), Lepri; Iacoponi (1’ st Tofanari), Langella, Megelaitis, Lombardi (42’ st Rosini), Acampa (1’ st Capanni); Lamesta, Ubaldi (1’ st Morra). A disp. Colombo, Gorelli, Stanga, Bouabre, Leoncini, Selvini. All. Troise.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Pellizzari (40’ st Energe), Dutu, Marenco; Clemente (31’ st Gavioli), Basso, Nador (1’ st Gatto), Paolucci, Martina; Spagnoli (41’ Kristoffersen), Cioffi. A disp. Vitali, Testagrossa, Cella, Agyemang, Radicchio, Mattioli, Saco. All. Donadel.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata.

Reti: 43’ Basso, 11’ st Morra (rig.).

Note - Ammoniti: Gigli, Lepri, Marenco, Clemente; spettatori: 3645 di cui 726 anconetani, incasso non comunicato; recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Un punticino striminzito per l’Ancona a Rimini contro una delle peggiori formazioni viste finora in campo. I dorici giocano un discreto primo tempo, riuscendo peraltro a calciare in porta solo in occasione del gol di Basso, poi nella ripresa incassano il pareggio del Rimini su rigore dopo dieci minuti e non riescono più a impensierire il Rimini. Se si esclude l’azione del gol, infatti, l’Ancona riesce a indirizzare verso il portiere Colombi un paio di comodi colpi di testa di Pellizzari e di Basso e un sinistro defilato di Martina, per il resto solo generosità e impegno, ma davvero poca qualità e ancora meno buone idee da trasformare in gol. Insomma, chi si aspetta un’Ancona diversa da quella spesso deludente vista nelle partite precedenti rimane a bocca asciutta. Poca squadra, quella dorica al Romeo Neri, non commette molti errori ma fa spesso scelte sbagliate negli ultimi venti metri.

Il primo tempo comincia su ritmi blandi e minuto dopo minuto l’Ancona prende progressivamente fiducia e il controllo della partita. Pellizzari prova a innescare le giocate d’attacco, anche perché il centrocampo costruisce ben poco. Ancona pericolosa un paio di volte nel primo quarto d’ora soprattutto con Dutu che spedisce fuori da ottima posizione una palla nata da un calcio d’angolo.

Alla mezz’ora tocca a Pellizzari non sfruttare al meglio l’invito dal fondo di Paolucci, poco dopo la prima e unica occasione del Rimini con Ubaldi che se ne va a Dutu, e Perucchini che si salva in angolo.

L’Ancona non sfrutta un contropiede in sei contro tre perché Basso si fa murare la conclusione, poco dopo bel movimento di Cioffi che di destro calcia fuori. Insomma solo Ancona, che infatti passa in vantaggio: a una manciata di minuti dal riposo costruisce da sinistra Martina, Spagnoli la tocca di testa, sulla palla si inserisce Basso che prima si fa respingere la conclusione da pochi passi da Colombi poi ribadisce in gol. Nella ripresa Donadel si gioca subito la carta Gatto, l’Ancona lascia l’iniziativa al Rimini ma dopo 10’ su uno spiovente in area sorprende Martina a tu per tu con Tofanari, l’esterno la tocca di mano, rigore che Morra realizza spiazzando Perucchini. L’Ancona prova a gettarsi in avanti ma non costruisce più nulla e gli ingressi nella ripresa, dopo quello di Gatto, non cambiano l’inerzia del match. Il futuro di Donadel si ridiscute oggi.

Giuseppe Poli