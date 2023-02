Anche in questa annata preolimpica l’Anthropos Civitanova sarà impegnata su tanti fronti, con particolare riferimento alle discipline ove è più competitiva: l’atletica leggera, il ciclismo, il nuoto e le bocce. Fari accesi soprattutto sui Global Games che Parigi (sede delle Paralimpiadi dell’anno prossimo, dal 28 agosto all’8 settembre) ospiterà nel mese di giugno, dal 2 all’11. Pure a Parigi è stato assegnato un altro evento di grande caratura: i campionati mondiali Wpa di atletica leggera, dall’8 al 17 luglio. Quanto alle competizioni di livello nazionale, l’Anthropos punterà soprattutto alla conferma del primato societario nell’atletica leggera. Queste le gare da segnare col cerchietto rosso: a maggio i campionati italiani assoluti Fisdir a Montebelluna e Fispes a Padova, a luglio i campionati italiani Promozione a Ferrara, a ottobre i campionati italiani di società a Modena e la Coppa Italia dei lanci in sede ancora da definire. Da non sottovalutare, a marzo, il campionato italiano dei 10 km. su strada a Brescia e quello di mezza maratona a Enna. Quanto all’atletica indoor, l’Anthropos organizzerà come d’abitudine i campionati italiani, a fine febbraio ad Ancona. Tutti terreni di caccia per la fuoriclasse Assunta Legnante (foto) e per gli altri campioni dell’Anthropos. Nel ciclismo l’evento-clou saranno i campionati italiani su strada, in linea e a cronometro, a giugno in una località ancora da ufficializzare. Nel nuoto tanta attività regionale, col clou a Civitanova il 26 marzo in occasione dei campionati marchigiani. Gli Assoluti si disputeranno dal 30 giugno al 2 luglio. Per le bocce, infine, il calendario deve ancora essere calibrato.

Mario Pacetti