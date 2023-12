L’Appignanese non molla. Un punto a Cascinare

Elpidiense cascinare

appignanese

ELPIDIENSE CASCINARE: Tomba, Micucci (20’st Cataldi), Massi, Catinari, Ciaramitaro, Salvati (20’st Garbuglia), Cingolani (20’st Mandorlini), Marozzi, Cuccú, Tempestilli, Doci (50’st Filippi ) All. Diamanti

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Carbonari (25’st Pierantonelli), Tarquini, Fagiani (1’st Pistelli), Argalia, Gesuelli, N. Gagliardini (30’st), Carboni (1’st Zitti), Medei, Lasku. All. Cantatore

Arbitro: Valla di Pesaro

Reti: 35’ Medei, 37’ Doci, 55’ Tarquini, 60’ Garbuglia

CASCINARE

Botta e risposta tra Elpidiense Cascinare e Appignanese, che al termine dei novanta minuti si dividono la posta in palio. Masticano amaro i ragazzi di Cantatore, che passano due volte in vantaggio, ma non riescono a mantenerlo, facendosi sempre raggiungere dopo pochi minuti dall’Elpidiense Cascinare. I primi a passare in vantaggio sono gli ospiti, con Medei attorno al 35’. Dopo una manciata di minuti Doci pareggia. Nella ripresa al 55’ Tarquini riporta avanti i maceratesi. Garbuglia cinque minuti dopo firma il nuovo pareggio.