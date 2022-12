L’appignanese Rapaccini è oro in Coppa del mondo

Impresa dell’appignanese Riccardo Rapaccini che, in Egitto, ha trionfato nella Coppa del Mondo di MMA Light, arti marziali miste. Unico maceratese e marchigiano convocato dalla Nazionale italiana, Rapaccini si è messo al collo l’oro nella categoria Cadetti -56kg. Una gioia irrefrenabile per lo studente di 16 anni, considerando che a Il Cairo era al debutto sulla scena iridata e che in finale ha sconfitto un avversario locale. Un risultato eccezionale ed un’esperienza unica, anche perché condita da qualche giorno da turista con tanto di visita alle piramidi. La sua gioia è anche, di riflesso, quella degli amici della Zicatela Fight con cui si allena. E ancora più dell’istruttore Marco Bentivoglio che lo segue da 4 anni e che lo aveva preparato nella palestra Meeting Action di Tolentino.

Andrea Scoppa