L’arbitro maceratese Sacchi nel ciclone Jaconi: "L’errore è nato dall’eccessiva fretta"

"La fretta ha fatto commettere un errore all’arbitro Juan Luca Sacchi, ma c’è sempre da tenere presente che un direttore di gara deve decidere in un attimo e che la visione di un’azione può essere condizionata da tanti fattori". L’allenatore Osvaldo Jaconi commenta l’episodio che ha visto protagonista l’arbitro maceratese che ha fischiato prima del gol del 3-1 nerazzurro di Acerbi ravvisando un inesistente fallo di Gagliardini su Pablo Marì caduto invece dopo essere entrato in contatto con un compagno di squadra. Quell’azione è stata commentata da Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri. "Conoscevamo – ha detto – l’importanza della partita a Monza dove ci è stato annullato un gol che probabilmente valeva una vittoria per noi. Non va bene che succedano queste cose dopo cinque anni di Var".

"Si sarebbe passato sopra all’errore – aggiunge Jaconi – se il risultato fosse stato ampiamente a favore dei nerazzurri, invece quell’episodio ha inciso sull’esito della gara e questo porta a essere quel fatto più eclatante". L’allenatore nerazzurro non ha affatto digerito quel fischio che ha privato la squadra di un gol. "Un tecnico – dice Jaconi – vive malissimo quella situazione perché si vede sfuggire la vittoria". Ed è quindi quasi naturale che quell’episodio abbia tenuto banco nelle varie trasmissioni. "L’Inter avrebbe potuto comunque vincere lo stesso, ci sono poi altri errori di alcuni giocatori che hanno permesso al Monza di pareggiare". Adesso si nota che gli arbitri lasciano di solito finire l’azione per avere il conforto del Var che può così intervenire per correggere un eventuale errore. "Si fischia – rileva Jaconi – e poi si rivede l’azione, ma nel caso di Monza il Var non può intervenire. È vero che adesso si lascia proseguire l’azione, ma mi chiedo cosa potrebbe succedere qualora un giocatore si infortunasse in quei 5-6 secondi quando si sarebbe potuto fermare il gioco?". Di solito gli arbitri prendono tempo e il Var diventa quindi un aiuto capace di rilevare, grazie all’occhio elettronico, ciò che a quello umano sfugge. "A volte un direttore non è nella posizione migliore e se, qualora lo fosse, potrebbe passargli davanti uno o più giocatori, potrebbe esserci una mischia ed è difficile vedere bene". Jaconi dice di non avere mai vissuto un episodio simile nella sua lunga e vincente carriera di allenatore. "Erano altri tempi e allora non c’era il Var, anche se adesso vedo che si interviene per un fuorigioco millimetrico, perché c’è davanti a tutti un tallone o un gomito". In simili casi si resta perplessi. "Per me era fuorigioco quando c’era aria tra giocatori, cioè uno spazio tra due calciatori".