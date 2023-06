L’Ascoli aspetta l’approdo di Viali Undicesimo allenatore di Pulcinelli

L’Ascoli aspetta l’arrivo di William Viali. Si apre ufficialmente la settimana che sancirà l’arrivo del nuovo allenatore del Picchio, l’11esimo da quando il patron Massimo Pulcinelli ha deciso di rilevare il club di corso Vittorio. Nelle ultime ore, come già annunciato su queste righe nelle edizioni precedenti, si era riusciti a favorire l’avvicinamento alla fumata bianca trovando l’intesa sull’ingaggio e soprattutto sul biennale che lo vedrà alla guida dei bianconeri fino al 30 giugno 2025. Stesso identico giorno in cui terminerà anche il vincolo contrattuale dell’esonerato Cristian Bucchi. Quest’ultimo è stato sollevato dall’incarico lo scorso 4 febbraio dopo la pesantissima disfatta di Cittadella (3-0). In questo avvio di settimana Guarascio, patron del Cosenza, dovrà parlare sia con il diesse Gemmi che con Viali. L’allenatore gli comunicherà la sua volontà di lasciare i lupi e legarsi all’Ascoli. La firma quindi arriverà non prima di un paio di giorni, probabilmente martedì salvo eventuali ritardi che però non metteranno a repentaglio la definizione dell’operazione. L’obiettivo che il tecnico di Vaprio d’Adda sarà chiamato a centrare nel corso della prossima stagione, la 27esima partecipazione in B, è la salvezza. Un mantenimento della categoria che passerà, nelle prossime settimane, per lo sviluppo di un mercato oculato in cui si cercherà di scovare giocatori interessanti e giovani talenti emergenti dalla C ed eventualmente dall’estero. Qualche piccola schermaglia in realtà è già iniziata e non è escluso che lo stesso Viali non decida di portare con sé qualche nome fidato come il portiere Micai, protagonista della salvezza dei calabresi il cui contratto terminerà a fine mese, o l’esperto Rigione che potrebbe andare a rinforzare l’attuale reparto difensivo.

Proprio l’estremo difensore nei giorni scorsi aveva commentato: "Ora mi rilasso un attimo per poi affrontare una nuova parentesi della mia carriera". L’altro nome che piace tra i pali è quello di Plizzari del Pescara, giovane cresciuto nel Milan e finito recentemente ai margini con il Delfino dopo le recenti scelte tecniche di Zeman. In B ha già maturato alcune esperienze indossando le casacche di Ternana (19 gare), Livorno (21) e Reggina (10). Tra il gennaio e il giugno 2022 ha collezionato anche 3 presenze nel Lecce vincitore del torneo cadetto, giocando come riserva di Gabriel. L’Ascoli ha iniziato un pressing asfissiante su Delle Monache, promettente ala sinistra di proprietà della Sampdoria che i liguri vorrebbero trattenere, ma che invece il Picchio proverebbe a farsi girare in prestito. A questi si aggiungerebbe i primi nomi emersi in questo giugno e che rispondono ai profili di Cretella, regista 20enne del Padova, e Stanzani, attaccante 23enne della Pro Patria.

Massimiliano Mariotti