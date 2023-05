L’Ascoli contro Cosenza e Reggina La Calabria sulla strada dei playoff

L’Ascoli è vivo più che mai. Gli uomini di Breda si preparano ad affrontare queste ultime due sfide con il vento in poppa. A dimostrarlo è stata la prova di Genova dove, nonostante il ko (2-1), il Picchio non è mai voluto rassegnarsi al ruolo di vittima sacrificale. E in un catino bollente dove a spingere i beniamini di casa c’erano 33mila voci festanti all’unisono era tutt’altro che semplice. I rossoblù si sono dovuti sudare sia la vittoria che il ritorno in A. Quella vista in campo al Ferraris non è parsa essere una squadra costretta, nel corso dei mesi precedenti, a lottare per la semplice salvezza. La permanenza matematica di fatto è arrivata al triplice fischio di Sozza, seppur passando addirittura sottotraccia. I bianconeri i playoff li meritano, ma ora dovranno dimostrarlo sul campo nelle due residue sfide che decideranno tutto. Quelli contro Cosenza (sabato 13 alle 14) e Reggina (venerdì 19 alle 20.30) saranno i 180’ più importanti della stagione per provare ad alzare l’asticella e fare lo step successivo. Il Del Duca adesso deve continuare ad essere determinante, dopo i tre successi consecutivi con Brescia, Sudtirol e Pisa. Stavolta ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Lo stesso che, esattamente un anno fa, accompagnò gli ultimi successi che regalarono il sesto posto in classifica.

Ad oggi la battaglia per gli ultimi due posti rimasti per gli spareggi resta apertissima. L’Ascoli (46 punti) può determinare il suo futuro correndo sia per l’attuale ottavo posto che per il settimo, ad oggi occupato dal Palermo (48). Nel terzetto completato da Pisa e Venezia, la classifica avulsa premierebbe proprio il Picchio che nella corsa a tre guiderebbe con i 6 punti ottenuti grazie ai successi di Venezia (0-2) e a quello imposto in casa al Pisa (2-1). Qui i toscani e il Venezia seguirebbero a quota 5. I confronti andati in scena, tra andata e ritorno, tra lagunari e nerazzurri sono terminati entrambi 1-1. All’Arena Garibaldi l’Ascoli l’8 dicembre uscì sconfitto 2-0, mentre il Venezia si è imposto 1-0 al Del Duca il recente 18 marzo. Attualmente la graduatoria fornita dalla Lega B non è stata ancora aggiornata.

La classifica avulsa entrerà in gioco soltanto al termine dell’ultima giornata di campionato nel caso in cui tre o più squadre dovessero chiudere la propria stagione a parità di punti. E in questo caso l’Ascoli sarebbe in vantaggio sulle altre concorrenti per accedere ai playoff.

La squadra riprenderà la preparazione oggi pomeriggio al Picchio Village a porte chiuse per affrontare la settimana di lavoro che condurrà i bianconeri al confronto col Cosenza. Breda nel prossimo match dovrà rinunciare a Collocolo, squalificato un turno per la quinta ammonizione rimediata al Ferraris. In difesa invece ci sarà il prezioso rientro di Botteghin.

Massimiliano Mariotti