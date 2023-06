L’Ateltico Ascoli vuole Ciabuschi Nel mirino De Angelis e Mariani

L’Atletico Ascoli giocherà le gare casalinghe del prossimo torneo di Serie D, sul campo sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Il sopralluogo della Federazione Calcio ha dato esito positivo sulla valenza dell’impianto e sulla sicurezza per squadre e pubblico. L’amministrazione comunale sta valutando di mettere a disposizione una tribuna metallica da montare al fianco di quella centrale, per aumentare la capienza del pubblico, ma si sta pensando anche di realizzare qualche fila di gradoni dal lato opposto alla Tribuna centrale dove adesso c’è la ‘scarpata di terra, anche per dare un migliore colpo d’occhio alle riprese televisive. Esclusa quindi per il momento, la possibilità di vedere i bianconeri del patron Graziano Giordani allo stadio Del Duca, che forse sarà utilizzato soltanto in occasione di gare particolarmente delicate sul piano della sicurezza. Sul fronte mercato, invece, la società sta lavorando sui rinnovi dei contratti dei calciatori protagonisti della promozione in Serie D. Dopo il capitano Casale e il bomber Minnozzi, il prossimo big che dovrebbe essere confermato è l’argentino Alejo Vechiarello. Con loro ci saranno sicuramente i giovani Traini, Sabatini, Cicconi, Marini, Mattei e Felicetti che hanno rinnovato questa settimana. Ai saluti invece Ilario Gabrielli e Daniele Filiaggi che per motivi lavorativi non potrà essere disponibile. Per Filiaggi è arrivato un contatto con il Tolentino in Eccellenza e con il Delfino Curi Pescara in Abruzzo. Ma c’è la possibilità che Filiaggi decida di scendere di categoria, e il Monticelli del presidente Francesco Castelli vuole convincerlo. L’Atletico Ascoli, da questa stagione si allenerà nel primo pomeriggio, praticamente tutti i giorni, e questo sarà sicuramente un problema per chi ha un lavoro.

Sul piano degli Under la società sta valutando il profilo di due portieri. Tra questi è sempre aperta la trattativa per portare alla corte di Mister Sergio Pirozzi, Matteo Raffaeli della Primavera dell’Ascoli richiesto anche dall’Aquila del DS ascolano Simone Bernardini. Con Raffaelli c’è poi Samuele Scartozzi classe 2004 che si è messo in mostra nell’Atletico Azzurra Colli con ottime prestazioni anche nei playoff di Eccellenza. L’Aquila, che sarà la grande favorita della prossima Serie D, è in corsa con l’Atletico Ascoli anche per assicurarsi l’attaccante ascolano Jonathan Ciabuschi classe 1998 bomber dell’Atletico Azzurra Colli di Nico Stallone. Ciabuschi è il centravanti perfetto per il gioco di Pirozzi, generoso, forte di testa e rapido in area, ma la concorrenza è tanta. Concorrenza che c’è anche per il centrocampista classe 1998 Alessandro De Angelis, ex Montegiorgio, richiesto dalla Vigor Senigallia e dalla Pro Sesto in serie C. Stesso discorso per Edoardo Mariani che il patron Graziano Giordani vorrebbe far tornare dopo l’esperienza in Serie D con l’Aglianese dove ha giocato 37 partite realizzando 9 reti con 7 assist. Una operazione difficile, ma non impossibile. Valerio Rosa