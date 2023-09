L’Atletico Ascoli c’è: pari in doppia rimonta a Ascoli

ATLETICO

2

CAMPOBASSO

2

ATLETICO (4-2-3-1): Pomei 6; Valentino 6, Sabatini 6, Casale6.5, Valentino 6; D’Alessandro 6.5, Olivieri 6; Clerici 6 (32’st Minicucci 6), Vechiarello 7 (37’st Diarra sv), Severini 8 (41’st Ciabuschi sv); Traini 6.5. A disp.: Canullo, Camilloni, Andreucci, Ceccarelli, Cognigni, Mattei. All. Sergio Pirozzi 6.5

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito 6; Bonacchi 6, Nonni 6, Gonzalez 6; Lombari 5.5 (6’st Cagnini 6), Tordella 6 (30’st Lara Delgado 6), Maldonado 6.5, Abonckelet 7 (11’st Ricamato 6), Mengani 6 (30’st Tarcinale 6); Ripa 6.5 (23’st Abreu 5), Di Nardo 6.5. A disp.: Di Donato, Vitale, Ioio, Rasi. All.: Andrea Mosconi 6

Arbitro: Lacerenza di Barletta 6

Reti: 31’st Abonckelet, 38’st Ripa, 10’st e 15’st Severini

Note – Spettatori 500 circa di cui 230 ospiti. Ammoniti: Mister Mosconi e Mister Pirozzi, Angoli: 2-9. Rec.: 1’-5’

Secondo pareggio interno consecutivo per l’Atletico Ascoli che sotto di due gol rimonta il forte Campobasso. Un tempo per parte e risultato giusto, anche se nel finale i bianconeri sembravano averne di più. Atletico Ascoli che dietro ha accusato l’assenza del centrale Baraboglia, in tribuna con le stampelle dopo l’infortunio al crociato. Ospiti più aggressivi nelle prime battute, ma poi calati nella ripresa. Da una ripartenza i rossoblù creano il primo pericolo con un cross in area di Lombari e conclusione di Abonckelet deviata da Valentino in angolo. Dalla bandierina Maldonado mette in mezzo, la sfera attraversa tutta l’area piccola e Abonckelet insacca di testa in tuffo. Reazione Atletico con un lancio di Vechiarello per D’Alessandro che tenta un pallonetto sul portiere in uscita, sfera di poco alta. Poi il raddoppio: cross di Lombari, altra incertezza difensiva e sul secondo palo Ripa insacca. Nella ripresa, da un pallone rubato a centrocampo arriva la prima rete in D dell’Atletico: cross di Olivieri e dalle retrovie arriva Severini che infila al volo di destro. Il numero 7 si ripete 5’ dopo su cross di Vechiarello e al volo infila il pallone nel ‘sette’. L’Atletico ha il pallone per vincerla con Ciabuschi che serve Minicucci in area, ma da posizione defilata il suo tiro viene respinto da Esposito. Finisce 2-2 e va bene così.

Valerio Rosa