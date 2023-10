L’Atletico Ascoli manca in zona gol e il Matese lo punisce

MATESE

2

ATLETICO ASCOLI

0

MATESE: Palombo 6,5, Santoni 6, Lesi 6, Ricciardi 6,5, Gagliardini 6, Guarino 6, Russo 6,5 (45’st Langellotti SV), Gomis 5,5 (11’st Bracaglia 6), Iacovoni 6 (40’st Marcucci SV), Napoletano 7 (34’st Orlando 6), Minasi 7 (22’st D’Andrea 6). A disposizione: Verzamanis, Siena, Passewe, Setola. Allenatore: Urbano 6

ATLETICO ASCOLI: Pompei 6, Marucci 5,5, Casale 5,5, D’Alessandro 5,5 (40’st Ceccarelli SV), Sabatini 5, Valentino 6, Severini 5,5 (7’st Minicucci 6), Olivieri 6 (34’st Cognigni SV), Ciabuschi 5,5 (22’st Clerici 6), Vechiarello 5,5 (29’st Diarra 6), Traini 6. A disposizione: Canullo, Camilloni, Feltrin, Andreucci. Allenatore: Pirozzi 6

Arbitro: Schifone di Taranto (assistenti Clpas di Potenza e Chiarillo di Moliterno)

Marcatori: 4’pt Minasi (M), 16’st Napoletano (M)

Note - Ammoniti: D’Alessandro, Sabatini (A)

Arriva una nuova sconfitta per l’Atletico Ascoli, battuto per 2-0 dalla Matese allo stadio “Pasqualino Ferrante”. Prosegue il momento negativo per la formazione di mister Pirozzi, che resta ferma a soli due punti collezionati in questo avvio di stagione.

L’avvio è subito in salita per l’Atl. Ascoli, che al primo affondo locale passa in svantaggio: buco difensivo e contropiede fulmineo del Matese, con Minasi che buca Pompei per l’immediato 1-0. La rete scuote gli ospiti, che da quel momento iniziano a giocare con un piglio più intraprendente: la reazione dei bianconeri arriva poco dopo, con D’Alessandro e Ciabuschi che sfiorano il pari su azioni da calcio da fermo. La formazione di Pirozzi imbastisce buone trame, ma pecca di poca precisione in zona gol: il Matese, invece, amministra i ritmi e mantiene il vantaggio, senza tuttavia creare altri grossi pericoli dalle parti di Pompei. Nella ripresa il copione resta il medesimo, con l’Atl. Ascoli che si riversa in avanti a caccia del pareggio. L’occasione più ghiotta capita ad Olivieri, ma la fortuna volta le spalle ai bianconeri e la sfera si infrange sulla parte bassa del palo. Gli ospiti insistono con Traini che esalta i riflessi di Palombo, ma nel momento migliore dell’Ascoli ecco il raddoppio del Matese che di fatto chiude i giochi: Napoletano intercetta il passaggio all’indietro di Sabatini, involandosi verso Pompei ed insaccando il 2-0. Furenti le proteste ospiti per un doppio fallo non sanzionato dal direttore di gara ad inizio azione. Nel finale la squadra di Pirozzi prova con orgoglio ad accorciare le distanze, ma il Matese controlla senza problemi e porta a casa il successo. Per i bianconeri resta l’amarezza di aver raccolto meno di quanto meritato.