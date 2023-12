L’Atletico Ascoli non va oltre il pareggio. L’assedio del secondo tempo non è bastato

ATLETICO

ATLETICO: Pompei, Camilloni, Valentino, Mazzarani, Feltrin, Marucci, Clerici, Olivieri, Ciabuschi, Minicucci, Vechiarello. A disposizione: Canullo, Alborino, D’Alessandro, Andreucci, Cognigni, Severini, Pedrini, Traini, Cesario. Allenatore: Seccardini

NOTARESCO: Curtosi, Pulsoni, Pietrantonio, Di Bartolo, Casella, Ferri, Marrancone, Tringali, Belloni, Bonfiglio, Saccomanni. A disposizione: Barzanti, Formiconi, Zugaro, Cotugno, Scipioni, Ruggiero, Carnevali, Francofonte, Forcini. Allenatore: Bruno

Arbitro: Montefiori di Ravenna (assistenti Fecheta di Faenza e Orlando di Modena)

Reti: 28’ Belloni (N), 37’ rig. Minicucci (A)

L’Atletico Ascoli saluta il pubblico di casa per questo comunque fantastico 2023 con un pareggio che modifica poco la posizione in classifica dei bianconeri. Dopo i festeggiamenti della settimana scorsa per il pareggio conquistato in rimonta sul campo della ormai ex capolista Sambenedettese, ci si aspettava una bella vittoria per rimettere a posto una classifica ancora deficitaria. Ma ancora una volta a penalizzare i bianconeri è stata la scarsa precisione in zona-gol che neanche il neo arrivato centravanti Cesareo è riuscito a modificare.

Una gara molto tattica quella contro il Notaresco a cui i pari alla fine va certamente bene, mentre ai bianconeri serviva una vittoria che non è arrivata neanche stavolta.

Allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’ i ragazzi del patron Graziano Giordani ci hanno provato mantenendo a lungo il possesso del pallone, e hanno lasciato agli ospiti soltanto alcune ripartenze. Su una di queste gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 28’ grazie a un puntuale inserimento in area di Belloni. L’Atletico ha prontamente reagito e dopo soli nove minuti ha agguantato il pari al 37’ con un rigore realizzato da Minicucci. Rigore provocato da una spettacolare rovesciata di Ciabuschi con il pallone finito sulla mano di un difensore ospite. Rigore ineccepibile e praticamente nessuna protesta ospite.

Nella ripresa la squadra di Mister Seccardini ha stretto d’assedio il Notaresco, giocando decisamente meglio e sfiorando il gol in un paio di occasioni ma non è riuscita a perforare nuovamente la porta di un attento Curtosi. Arriva così il nono pareggio stagionale per l’Atletico che sale a 15 punti in classifica in vista della prossima gara in programma tra tre giorni mercoledì pomeriggio sul campo dello United Riccione, per l’ultima giornata del girone di andata.

Valerio Rosa