"L’Atletico Ascoli resta favorito Conti del Fossombrone è il top"

"L’Atletico Ascoli ha un piccolo vantaggio per la vittoria finale, poi vedo Fossombrone, Atletico Gallo, Azzurra Colli e Montefano favorite per i playoff". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, gioca in anticipo di una settimana l’ultima giornata del campionato di Eccellenza. "Anche altre formazioni – aggiunge – possono ambire alla vittoria finale, ma dovranno vincere e sperare che l’Atletico Ascoli non faccia lo stesso. Invece gli ascolani sono i padroni del loro destino". D’accordo che la leader ha un piccolo vantaggio, ma dovrà vedersela sul difficile campo dell’Urbino che spera ancora nei playoff. "Pesa tanto l’assenza di Della Bona tra i pesaresi, anche se la capolista non avrà Minnozzi, però ritengo che l’Atletico Ascoli sia leggermente favorito". Anche il Fossombrone, a un punto dalla vetta, può pensare in grande nonostante riceva un Atletico Gallo che è un brutto cliente e ha 3 punti di svantaggio dalla vetta. "Ecco un altro motivo per cui vedo favorito l’Atletico Ascoli. Il Fossombrone – spiega Sfredda – riceve la visita di un cliente scomodo che può puntare anche al primo posto, per di più non avrà Conti e Germinale, non due giocatori qualsiasi". Capitolo playoff, riflettori sul match Azzurra Colli-Montefano. "I viola hanno fatto un bellissimo campionato ma in trasferta hanno raccolto meno (13 punti) che in casa (33), invece l’Azzurra ha fatto più punti in trasferta (28) che sul suo campo (19). Domenica la formazione di casa può solo migliorare la posizione in chiave playoff, però con un punto entrambe avrebbero la certezza di partecipare agli spareggi promozione". L’Osimana andrà a fare visita a una Jesina oramai senza più stimoli a differenza della formazione di Mobili che non vuole lasciare nulla di intentato per arrivare ai playoff, anche se deve attendere i risultati dagli altri campi. "L’Osimana è favorita contro i leoncelli". Porto Sant’Elpidio e Marina sono scesi in Promozione e adesso le luci sono puntate a Castelfidardo dove sarà di scena il Fabriano Cerreto in una partita che può evitare i playout. "Il Castelfidardo vincendo avrebbe 10 punti di vantaggio sul Fabriano Cerreto e i playout non si faranno, la squadra ospite deve fare di tutto per conseguire un risultato positivo e rimandare tutto agli spareggi salvezza". È un torneo all’insegna dell’equilibrio. "E’ vero, è un campionato in cui sono sufficienti 54 punti per salire in D, nel girone di ritorno le cosiddette grandi non hanno avuto un rendimento come all’andata. E prevedo che il prossimo anno sarà sulla stessa falsariga con tante squadre che vorranno rifarsi o confermarsi". Non sono mancati i giocatori che si sono messi in luce. "Conti del Fossombrone è il calciatore più importante della categoria". E tra i giovani. "Sheffer dell’Osimana ha fatto benissimo, è un 2004 da tenere d’occhio, poi ci sono Palazzi del Fossombrone, Cirulli della Macerata, Cognigni del Castelfidardo, Di Matteo dell’Atletico Ascoli: ragazzi – conclude Sfredda – che si sono messi in e luce e devono confermarsi facendo sacrifici, lottando e lavorando sodo".

Lorenzo Monachesi