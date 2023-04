Atletico Ascoli

1

Castelfidardo

1

ATLETICO (4-2-3-1): Battistelli; Marucci, Lanza, Sabatini, Felicetti (32’st Filiaggi); Gabrielli Vechiarello; Di Matteo (32’st Cicconi), Esposito (44’st Ambanelli) Di Ruocco; Minnozzi. A disp.: Novi, Casale, Ferrara, Capponi, Andreucci, Marini. All. Sergio Pirozzi

CASTELFIDARDO (4-3-3): David; Coppi, Fabiani, Ruiz, Coppi; Francesconi (17’st Bandanera); Guella, Fermani (39’st Crescenzi); Ristovski (27’st De Min), Braconi (44’st Goma), Cognini. A disp.: Niccolini, Galli, Pasquini, Suarato, Testa. All. Giuliodori

Arbitro: Di Palma di Cassino

Reti: 28’pt Gabrielli (A), 20’st Ristovski (C)

Note. Spettatori 200 circa. Espulsi al 10’st Minnozzi (A) e Ruiz (C) per reciproche scorrettezze, e al 26’st Bandanera (C) per fallo da ultimo uomo. Ammonito: Ristovski (C).

L’Atletico Ascoli spreca il primo match point della stagione contro un Castelfidardo ostico e determinato a non fare regali alla capolista. Il pareggio al Don Mauro Bartolini e il contemporaneo pari del Fossombrone secondo in classifica lasciano ancora una chance alla compagine del patron Graziano Giordani che però nell’ultima giornata del Campionato di Eccellenza dovrà andare a vincere ad Urbino contro una squadra almeno aritmeticamente ancora in corsa per i playoff. Insomma, tutto è ancora possibile ma di certo contro un avversario in nove occorreva fare di più. E in effetti il Castelfidardo con un punto non risolve i suoi problemi e dovrà comunque disputare i playout, Di sicuro l’ingiusta espulsione di Minnozzi decretata dall’incerto arbitro Di Palma di Cassino, pessimamente assistito da Baldisseri di Pesaro, ha rovinato il match. Il bomber dell’Atletico, infatti, dopo aver subito una strattonata da Ruiz e dopo essere stato spinto a terra proprio sotto gli occhi del distratto assistente pesarese, si è visto mostrare un cartellino rosso decisamente ingiustificato. E lì è cambiata la partita. L’Atletico Ascoli che aveva sbloccato la gara alla mezzora del primo tempo con una grande girata del capitano Ilario Gabrielli, ha iniziato a faticare nelle ripartenze. E così al 20’ della ripresa, il Castelfidardo ha trovato il pari con un cross dalla trequarti del neo entrato Bandanera che ha pescato Ristovski sul secondo palo abile ad infilare di testa il portiere David. Lo stesso Bandanera, sei minuti dopo si è fatto superare di slancio dall’incontenibile Di Ruocco e non ha avuto altra scelta che stendere l’attaccante bianconero. Punizione dal limite e altro rosso per i fidardensi. Mister Sergio Pirozzi, nonostante una squadra imbottita di ragazzini, ha provato comunque a vincerla con l’inserimento di Filiaggi, e alla fine solo la traversa e due straordinarie parate di David hanno salvato la porta degli ospiti. Un pari decisamente stretto per la capolista, che rimane comunque a 90 minuti dalla fine della regular season, padrona del proprio destino.

Valerio Rosa