L’Atletico Centobuchi a valanga per i playoff: batosta per il Corridonia

ATLETICO CENTOBUCHI

5

CORRIDONIA

1

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (37’st G. pietropaolo), Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Guerrero (37’st Piunti), D’Intino (41’st Di Luca), A. Pietropaolo (40’st Tedeschi), Galli, Picciola, D’Angelo (23’st Travaglia). All. Fusco.

CORRIDONIA: Fall, Keci (5’st Mandozzi), Marinelli, Ciucci (45’st Del moro), Romagnoli, Bigoni, Ripa, Emiliozzi, M. Garbuglia (9’st Ogievba), Ruzzier (39’st Messi), Piccinini (5’st Marcelletti). All. Vagni.

Arbitro: Crinconi di Ascoli.

Reti: 30’st Ruzzier, 39’ Galli (rig), 41’ D’Angelo, 44’ D’Intino, 43’st Tedeschi, 48’st Picciola.

Note: espulso: 26’ Romagnoli (doppio giallo).

L’Atletico Centobuchi travolge il Corridonia e si assicura il terzo posto in classifica, che vale i playoff. Giornataccia per il Corridonia, che subisce cinque reti e ora evitare i playout sarà un’impresa. Gli ospiti partono bene, ma al 26’ restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Romagnoli. Gara che dunque viene segnata, perchè i padroni di casa ne approfittano, nonostante sia proprio il Corridonia a passare in vantaggio con Ruzzier. Poco dopo infatti, Galli pareggia su rigore, prima che Liberati firmi il sorpasso. Al 43’ D’Intino piazza il tris e chiude di fatto la gara. Nella ripresa i locali dilagano con i gol di Tedeschi prima e Picciola poi, che deposita a porta vuota dopo un errore di Fall.