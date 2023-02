L’attaccante Dell’Aquila tira le somme: "Ora gli avversari ci studiano e ci temono"

"All’inizio non eravamo presi in considerazione, come già era successo l’anno scorso, eravamo dati già per retrocessi, ora ci studiano e ci guardano con un occhio diverso". Manuel Dell’Aquila, attaccante del Montefano, parla della credibilità conquistata dai viola a suon di risultati e domenica ci sarà la sfida in casa della Maceratese. "Penso – aggiunge – che sarà una bella gara da vedere contro un avversario che si sta rivelando organizzato e in forma". L’insidia può essere rappresentata dal fattore campo con il Montefano che ha raccolto solo 8 punti dei 26 lontano dal suo impianto. "È normale – spiega – che la squadra di casa sia favorita perché ha il sostegno del pubblico ed è abituata al suo campo, ma il nostro atteggiamento è sempre lo stesso. E poi l’Helvia Recina è un campo grande che si addice alle nostre caratteristiche". Con 34 gol all’attivo il Montefano è la squadra ad avere segnato di più andando in gol con diversi elementi. "È la caratteristica di una realtà in cui tutti lavorano per la squadra". Adesso il pensiero è indirizzato sulla gara contro la Maceratese. "Dovremo stare attenti e fare una gara con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, per riuscirci dovremo essere compatti, corti, limitare i loro punti di forza e fare gol, è ora di fare bottino pieno dopo le tante occasioni avute con il Gallo".