Lattanzi: "Bene così" Rossi: "Speravo di più"

"Sono soddisfatto dei miei ragazzi". È quanto ha detto Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, al termine della gara contro il Corridonia. "Sapevamo – ha aggiunto – di affrontare una squadra ben organizzata a cui è difficile fare gol. Il punto ci permette di muovere la classifica: penso che vincere qui non sarà facile per nessuno". Ed ecco l’opinione di Adolfo Rossi, allenatore del Corridonia. "Speravo – ha detto – in qualcosa di più. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni che avremmo dovuto sfruttare meglio. Nel secondo tempo ci siamo organizzati e abbiamo fatto meglio. L’assenza di Garbuglia per infortunio ci ha tolto un punto di riferimento importante. Anche Emiliozzi è stato sostituito per infortunio, per cui abbiamo dovuto mettere in campo ragazzi, fra cui Marcellino che mi ha soddisfatto al debutto".

q. p.