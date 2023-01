Lattanzi: "La capolista ha sofferto contro di noi"

Non è riuscita nell’impresa di fermare la capolista ma il Casette Verdini ci era andato vicino, passando avanti con Romanski ad inizio della seconda frazione prima di subire la rimonta della Civitanovese, che alla fine si è aggiudicata l’ultima gara del girone di andata. "Abbiamo interpretato bene il secondo tempo – spiega Roberto Lattanzi, tecnico del Casette Verdini – quando siamo riusciti a portarci in vantaggio e creato delle difficoltà agli avversari, purtroppo la Civitanovese è squadra cinica e alla prima occasione ci ha punito. Poi per noi è stato difficile rimettere in piedi la partita, anche se abbiamo avuto un’occasione clamorosa per pareggiare. Ritengo che creare delle situazioni pericolose alla difesa più forte del campionato è sicuramente di buon auspicio; quindi, non bisogna piangersi addosso – conclude Lattanzi – ma continuare a lavorare in quanto se proseguiamo con questo spirito i successi arriveranno, la classifica è ancora corta".