Lattanzi: "La differenza? Il nostro atteggiamento"

"Mi è piaciuto l’atteggiamento mostrato dalla squadra perché senza quello spirito non saremmo tornati a casa senza i 3 punti". Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, commenta la vittoria in casa della Passatempese. "È stata – racconta – una partita maschia, difficile contro un avversario che ha lottato strenuamente e non si vince se non metti sul piatto l’atteggiamento di chi lotta su ogni pallone, di una squadra che attacca e si difende insieme". La vittoria potrebbe aprire un altro capitolo. "È un successo che vale doppio perché conseguito con chi ci sta sotto in classifica. Ora respiriamo un po’ meglio vedendo la classifica, ma fino a quando non avremo 40-41 punti non potremo dirci tranquilli". Servono altri punti, magari nel prossimo turno con il Monturano, "Quella – conclude Lattanzi – può essere un crocevia: con un risultato pieno potremmo abbandonarci a qualche sogno in più, altrimenti dovremo guardarci le spalle".